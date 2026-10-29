Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan PEVS 2026, DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |19:16 WIB
Ramaikan PEVS 2026, DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial
Ramaikan PEVS 2026, DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - DFSK meramaikan pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November 2026. Pada pameran kendaraan listrik itu, brand asal China itu memperkenalkan emblem baru. 

1. Emblem Baru

DFSK memasarkan kendaraan penumpang dan komersial di Indonesia. Emblem baru itu khusus untuk lini kendaraan komersial. 

“Emblem baru ini menegaskan karakter lini kendaraan komersial DFSK dan membedakannya secara lebih jelas sesuai dengan kebutuhan segmennya," tutur COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, di arena PEVS 2026, Kamis (29/10/2026). 

Menurut pihaknya, kendaraan komersial bukan sekadar alat transportasi, tetapi bagian penting dari operasional dan keberlangsungan bisnis pelanggan. 

"Karena itu, identitas produk perlu berkembang mengikuti karakter segmennya, sementara komitmen kami terhadap kualitas, layanan, dan pelanggan tetap sama,” ujar Franz Wang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PEVS 2026 DFSK Gelora E DFSK PEVS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/15/3250954/moeldoko-NTqG_large.jpg
PEVS 2026 Dibuka, Moeldoko Sebut EV Jadi Game Changer Transformasi Teknologi hingga Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/15/3249721/pevs_2025-vZso_large.jpg
Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/52/3136273/pevs_2025-QcGn_large.jpg
Lebihi Target, Transaksi PEVS 2025 Diklaim Tembus Rp900 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/52/3135916/mobil_terbang_ehang_216_di_pevs_2025-7vIu_large.jpg
Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/53/3135903/united_motor-R2Vq_large.jpg
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/53/3134808/honda_pevs_2025-eVWG_large.jpg
Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement