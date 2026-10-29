Ramaikan PEVS 2026, DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial

JAKARTA - DFSK meramaikan pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November 2026. Pada pameran kendaraan listrik itu, brand asal China itu memperkenalkan emblem baru.

1. Emblem Baru

DFSK memasarkan kendaraan penumpang dan komersial di Indonesia. Emblem baru itu khusus untuk lini kendaraan komersial.

“Emblem baru ini menegaskan karakter lini kendaraan komersial DFSK dan membedakannya secara lebih jelas sesuai dengan kebutuhan segmennya," tutur COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, di arena PEVS 2026, Kamis (29/10/2026).

Menurut pihaknya, kendaraan komersial bukan sekadar alat transportasi, tetapi bagian penting dari operasional dan keberlangsungan bisnis pelanggan.

"Karena itu, identitas produk perlu berkembang mengikuti karakter segmennya, sementara komitmen kami terhadap kualitas, layanan, dan pelanggan tetap sama,” ujar Franz Wang.