PEVS 2026 Diserbu 35 Ribu Pengunjung, Moeldoko Sebut Sinyal Positif Kendaraan Listrik

JAKARTA - Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 menyedot kehadiran 35 ribu pengunjung. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menilai banyaknya pengunjung itu menjadi gambaran positif atas penerimaan kendaraan listrik.

1. 35 Ribu Pengunjung

PEVS 2026 digelar selama 4 hari pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 35.257 pengunjung meramaikan PEVS hingga Minggu sore.

“Selaku Ketua Umum Periklindo saya bersama seluruh jajaran menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada Dyandra Promosindo serta seluruh peserta yang selalu setia berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan PEVS. Rasanya empat hari berlalu begitu cepat, terlebih melihat suasana pameran yang tetap ramai dan antusiasme pengunjung yang tidak surut sejak hari pertama hingga penutupan," kata Moeldoko, dikutip Senin (2/11/2026).

Moeldoko mengajak seluruh pelaku industri kendaraan listrik, termasuk distributor dan agen, untuk tetap optimistis terhadap prospek perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Ia menegaskan, pihaknya akan terus berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi industri.

“Dunia usaha dan seluruh pelaku industri harus tetap optimistis bahwa perkembangan kendaraan listrik ke depan akan meningkat sangat pesat. Periklindo akan terus berjuang menjadi jembatan bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Apabila terdapat berbagai persoalan yang dihadapi industri, kami akan terus menyampaikannya agar dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusinya bersama," tuturnya.

Moeldoko menyebutkan, pemerintah juga telah memberikan dukungan yang luar biasa bagi perkembangan industri kendaraan listrik.

"Karena itu, saya mengajak seluruh distributor, agen dan pelaku industri lainnya untuk terus optimistis dan bersama-sama menatap masa depan kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.