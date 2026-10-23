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Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |11:19 WIB
Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek
Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek (Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 Oktober hingga 1 November. Total sebanyak 38 brand meramaikan pameran kendaraan listrik tersebut. 

1. PEVS 2026

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyebut perubahan masyarakat dari mobil bensin bukanlah hal mudah. Karena itu, pameran ini diharapkan dapat menjadi platform memperkenalkan kendaraan listrik. 

“Bahwa PEVS menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan sosialisasi kendaraan listrik kepada masyarakat. Transisi menuju kendaraan listrik merupakan transformasi besar yang tidak mudah, sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/10/2026). 

Perkembangan kendaraan listrik kini tidak lagi terbatas pada pengenalan teknologi alternatif, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari transformasi industri transportasi. Pilihan kendaraan semakin beragam, mulai dari sepeda motor dan mobil listrik hingga kendaraan komersial, disertai perkembangan teknologi baterai, infrastruktur pengisian daya, dan sistem pendukung lainnya. 

PEVS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
PEVS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Perubahan tersebut membuka peluang bagi pelaku industri untuk memperluas pasar, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta menghadirkan solusi mobilitas yang semakin efisien.

"Ke depan, kami juga mendorong dukungan insentif bagi kendaraan listrik komersial agar proses elektrifikasi dapat berjalan lebih cepat dan mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan bersih,” tutur Moeldoko.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyampaikan, memasuki penyelenggaraan ke-5, PEVS menjadi wujud untuk terus mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Melalui PEVS 2026, kami menghadirkan partisipasi brand yang semakin beragam dan program yang lebih inovatif untuk mempertemukan pelaku industri dengan pasar, memperluas peluang kolaborasi, serta mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Daswar. 

 

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