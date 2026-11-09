Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ratusan Pengunjung PEVS 2026 Jajal Motor Listrik Honda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |18:08 WIB
Ratusan Pengunjung PEVS 2026 Jajal Motor Listrik Honda
Ratusan Pengunjung PEVS 2026 Jajal Motor Listrik Honda (Dok Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik Honda dijajal ratusan pengunjung pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 yang berlangsung pada 29  Oktober - 1 November, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

1. Ratusan Pengunjung Jajal Motor Listrik Honda

Pada pameran itu, dua motor listrik Honda yaitu CUV e: dan Honda ICON e: turut dihadirkan. Lebih dari 150 pengunjung menjajal kedua model tersebut. 

“Melalui Honda CUV e: dan Honda ICON e:, kami ingin memberikan alternatif kendaraan listrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, sehingga masyarakat bisa mengenal dan menentukan pilihan sesuai aktivitas serta gaya hidupnya,” ungkap Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana, Senin (9/11/2026). 

PEVS 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari test drive dan test ride, pameran inovasi kendaraan listrik, hingga beragam aktivitas interaktif. Berbagai kegiatan tersebut menjadikan PEVS sebagai ajang bagi masyarakat untuk mengenal perkembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus merasakan langsung pengalaman menggunakan kendaraan elektrifikasi.

“Melalui PEVS 2026, kami melihat masyarakat semakin tertarik untuk mengenal kendaraan listrik. Kesempatan mencoba langsung melalui test ride menjadi pengalaman penting agar pengunjung dapat merasakan karakter dan kenyamanan sepeda motor listrik Honda sebelum mempertimbangkannya sebagai pilihan mobilitas sehari-hari,” tutur Andra. 

Pada event PEVS 2026, dua line up EV, yaitu Honda ICON e: dan CUV e: mendapatkan penghargaan. Honda ICON e: meraih penghargaan Best Beginner Scooter, sementara Honda CUV e: juga dinobatkan sebagai Most Tested Motorcycle.

Diketahui, Honda CUV e: memiliki tenaga maksimal 6 kW. Motor listrik ini memiliki kecepatan maksimal 83 km/jam dengan jarak tempuh hingga 80,7 km.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/15/3252100/pevs_2026-vUVR_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan PEVS 2026, BYD Atto 1 hingga Honda CUV e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/15/3251641/pevs_2026-XQT7_large.jpg
PEVS 2026 Diserbu 35 Ribu Pengunjung, Moeldoko Sebut Sinyal Positif Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/15/3250983/mobil_listrik-UT4x_large.jpg
Populasi Kendaraan Listrik Tembus 541 Ribu, Pemerintah Bidik TKDN hingga 80% pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/15/3250982/dfsk_gelora_e_emblem_baru-JuYR_large.jpg
Ramaikan PEVS 2026, DFSK Perkenalkan Emblem Baru untuk Kendaraan Komersial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/15/3250954/moeldoko-NTqG_large.jpg
PEVS 2026 Dibuka, Moeldoko Sebut EV Jadi Game Changer Transformasi Teknologi hingga Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/15/3249721/pevs_2025-vZso_large.jpg
Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement