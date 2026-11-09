Ratusan Pengunjung PEVS 2026 Jajal Motor Listrik Honda

JAKARTA - Motor listrik Honda dijajal ratusan pengunjung pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 yang berlangsung pada 29 Oktober - 1 November, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

1. Ratusan Pengunjung Jajal Motor Listrik Honda

Pada pameran itu, dua motor listrik Honda yaitu CUV e: dan Honda ICON e: turut dihadirkan. Lebih dari 150 pengunjung menjajal kedua model tersebut.

“Melalui Honda CUV e: dan Honda ICON e:, kami ingin memberikan alternatif kendaraan listrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, sehingga masyarakat bisa mengenal dan menentukan pilihan sesuai aktivitas serta gaya hidupnya,” ungkap Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana, Senin (9/11/2026).

PEVS 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari test drive dan test ride, pameran inovasi kendaraan listrik, hingga beragam aktivitas interaktif. Berbagai kegiatan tersebut menjadikan PEVS sebagai ajang bagi masyarakat untuk mengenal perkembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus merasakan langsung pengalaman menggunakan kendaraan elektrifikasi.

“Melalui PEVS 2026, kami melihat masyarakat semakin tertarik untuk mengenal kendaraan listrik. Kesempatan mencoba langsung melalui test ride menjadi pengalaman penting agar pengunjung dapat merasakan karakter dan kenyamanan sepeda motor listrik Honda sebelum mempertimbangkannya sebagai pilihan mobilitas sehari-hari,” tutur Andra.

Pada event PEVS 2026, dua line up EV, yaitu Honda ICON e: dan CUV e: mendapatkan penghargaan. Honda ICON e: meraih penghargaan Best Beginner Scooter, sementara Honda CUV e: juga dinobatkan sebagai Most Tested Motorcycle.

Diketahui, Honda CUV e: memiliki tenaga maksimal 6 kW. Motor listrik ini memiliki kecepatan maksimal 83 km/jam dengan jarak tempuh hingga 80,7 km.