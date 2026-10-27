Honda Genio Punya Warna Baru, Harga Mulai Rp20,8 Juta

Honda Genio Punya Warna Baru, Harga Mulai Rp20,8 Juta (Dok AHM)

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada New Honda Genio. Kini Honda Genio memiliki baju baru.

1. Warna Baru Honda Genio

Honda Genio tipe CBS Special kini punya warna baru, yaitu Vibrant Blue & White dengan kombinasi biru dan putih di bodi bagian depan dan samping. Pilihan warna baru ini melengkapi warna sebelumnya, yaitu Vibrant Black & White serta Vibrant Black. Keseluruhan pilihan warna pada tipe CBS Special juga mendapatkan stripe baru.

Sementara itu, pada tipe CBS-ISS, kini hadir dengan warna baru Fabulous Glossy Grey. Ini melengkapi pilihan warna lainnya, yakni Fabulous Matte Brown dan Fabulous Matte Black. Tipe ini dibalut dengan striping minimalis baru.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi menyampaikan penyegaran pada New Honda Genio menghadirkan perpaduan antara desain dengan pilihan warna menarik.

“Warna baru ini kami hadirkan dengan gaya kalcer untuk anak muda masa kini yang ingin tampil stylish, dengan motor yang performanya lincah. Kami yakin, New Honda Genio mampu menjadi teman berkendara dan bagian dari gaya hidup berkendara yang nyaman dan fashionable untuk mendukung produktivitas produktif pengendaranya,” ujar Octavianus, dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Honda Genio warna baru Fabulous Glossy Grey (Dok AHM)

2. Spesifikasi Honda Genio

Honda Genio ditenagai mesin 110cc SOHC eSP (enhanced Smart Power) dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Honda Genio mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW pada 7.500 rpm serta torsi puncak 9,3 Nm pada 5.500 rpm.

Di sisi lain, berdasarkan uji internal, konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai angka 59,1 km/liter (fitur ISS aktif). Skutik ini mampu menempuh jarak hingga 248 km hanya dengan satu kali pengisian penuh.

Honda Genio juga dibekali teknologi ACG Starter. Fitur ini juga terintegrasi dengan ISS (Idling Stop System) yang akan mematikan mesin secara otomatis saat berhenti dan kembali menyala hanya dengan memutar tuas gas.

New Honda Genio tetap mempertahankan desain cover serta fender depan bergaya tiga dimensi, disertai garis-garis tegas.

Motor ini memiliki jarak jok ke tanah setinggi 744 mm. Honda Genio dilengkapi ban tubeless berukuran lebar, 100/90-12 di bagian depan dan 110/90-12 di bagian belakang.