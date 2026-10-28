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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ekspansi Kia di Indonesia, Targetkan 40 Diler hingga Akhir Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |15:03 WIB
Ekspansi Kia di Indonesia, Targetkan 40 Diler hingga Akhir Tahun
Ekspansi Kia di Indonesia, Targetkan 40 Diler hingga Akhir Tahun (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Brand otomotif asal Korea Selatan, Kia, menargetkan dapat membuka hingga 40 diler sampai akhir tahun ini. Hal ini untuk memperluas jangkauan terhadap konsumen di Indonesia. 

1. Target 40 Diler

Dari target diler itu, Kia juga menggencarkan ekspansi di kawasan Jabodetabek. 

“Kami ingin menjangkau lebih banyak kawasan di Jakarta agar pelanggan semakin mudah mengenal produk dan mendapatkan layanan Kia. Seiring bertambahnya pilihan kendaraan yang kami hadirkan di Indonesia, kami juga memperluas jaringan yang mendukung kebutuhan pelanggan," ujar CEO of Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, di Jakarta, Rabu (28/10/2026). 

Kia Indonesia kemudian meresmikan 2 diler baru sekaligus di wilayah Jabodetabek. Keduanya berlokasi di Puri, Kembangan, Jakarta dan Serpong, Tangerang Selatan. 

"Kia Puri menjadi bagian dari langkah tersebut, dengan layanan 3S (sales, services, spare parts-red)," ucapnya. 

Sementara Kia Serpong fokus pada layanan penjualan 1 S. 

Diler Kia Puri berlokasi di Puri Indah Auto Center, Jalan Puri Lingkar Luar No. 31, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Mengusung format 3S Compact. Dealer ini menempati area seluas 655 m² dengan total luas bangunan 552 m².

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Topik Artikel :
Kia Carens EV Kia Carens Kia
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