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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS Garage Balikpapan Raup Transaksi Rp52 Miliar, Dihadiri 14 Ribu Pengunjung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |18:23 WIB
IIMS Garage Balikpapan Raup Transaksi Rp52 Miliar, Dihadiri 14 Ribu Pengunjung
IIMS Garage Balikpapan Raup Transaksi Rp52 Miliar, Dihadiri 14 Ribu Pengunjung (Dok)
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JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Garage Balikpapan 2026 mencatatkan transaksi lebih dari Rp50 miliar. Pameran tersebut juga menyedot lebih dari 14 ribu pengunjung. 

1. Catat Transaksi Rp52 Miliar

IIMS Garage Balikpapan digelar di Pentacity Mall Balikpapan pada 21-25 Oktober 2026. Ini adalah kedua kalinya IIMS digelar di Pulau Kalimantan.
 
Berdasarkan data, IIMS Garage Balikpapan 2026 menyedot kehadiran 14.111 pengunjung. Jumlah itu melampaui target yang telah ditentukan yaitu 12.000 pengunjung. 

Tak hanya capaian positif dari sisi pengunjung, IIMS Garage Balikpapan juga berhasil mencatatkan transaksi Rp52,6 miliar per Minggu 25 Oktober 2026 pukul 18.00 Wita. Jumlah tersebut juga meningkat dari tahun lalu sebesar Rp32 miliar.  

Manager Dyandra Promosindo, Helmy Mustamin mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat dari masyarakat dan pemerintah kota Balikpapan. Menurutnya, capaian positif ini menjadi sinyal bagus bagi industri otomotif di Balikpapan dan nasional untuk terus bertumbuh. 

“Lima hari sudah kita jalani bersama pameran IIMS Garage Balikpapan 2026 sejak dibuka pada 21 Oktober 2026 di Pentacity Mall. Maka tidak terlalu berlebihan kalau kami, Dyandra Promosindo sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan IIMS Garage Balikpapan 2026,” katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026). 

Diketahui, IIMS Garage Balikpapan diramaikan 15 brand otomotif. Para peserta tersebut adalah BAIC, BYD, Chery, Geely, Honda, Jaecoo, Morris Garages, Toyota, Wuling, Benda, Benelli, Keeway, Morbidelli, QJMotor, dan Triumph. 

Sementara itu, tercatat sebanyak 586 pengunjung yang melakukan test drive dan test ride. Rinciannya 523 pengujung test drive dan 63 lainnya test ride. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
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