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Ramaikan Pasar SUV Listrik Medium, Ini Modal Deepal S07 Bersaing

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |18:31 WIB
Ramaikan Pasar SUV Listrik Medium, Ini Modal Deepal S07 Bersaing
Ramaikan Pasar SUV Listrik Medium, Ini Modal Deepal S07 Bersaing (Dok)
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JAKARTA - Persaingan SUV listrik medium kini semakin ketat. Pasalnya, kini semakin banyak model SUV listrik medium yang ditawarkan pada konsumen. 

1. SUV Listik Medium

Pada segmen ini, terdapat sejumlah model dari brand China, seperti BYD Sealion 7, Xpeng G6, serta Changan Deepal S07. Deepal S07 menjadi model teranyar yang meramaikan SUV listrik medium di Indonesia. 

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengungkapkan alasan pihaknya meluncurkan Deepal S07. 

"Kami hadirkan Deepal S07 bagi konsumen yang menginginkan lebih dari sekadar kendaraan listrik," katanya, Senin (26/10/2026). 

Bermain di segmen SUV listrik medium, Deepal S07 memiliki modal untuk memanaskan segmen tersebut. Deepal S07 mengusung desain eksterior futuristik dengan bodi yang lebar. Sejumlah fitur yang tersemat adalah pintu tanpa bingkai, gagang pintu yang rata dengan bodi dan dapat muncul secara otomatis, pintu bagasi elektrik, serta pelek ukuran 20 inci. 

Pada bagian kabin, tersemat konsol tengah dengan ventilasi udara tersembunyi. Pada bagian interior, terdapat pilihan warna shadow black dan heatwave orange. Ada pula pilihan pencahayaan ambient dengan 64 warna dan sistem audio 14 speaker. 

Deepal S07 disematkan layar tengah berukuran 15,6 inci yang dapat disesuaikan orientasinya. Sistem infotainment didukung chipset Qualcomm 8155 untuk fitur digital di dalam kendaraan.

Selain itu, tersemat pula display augmented reality (AR-HUD) berukuran 55 inci yang memproyeksikan informasi berkendara ke area pandang pengemudi.

Deepal S07 juga memiliki panoramic sunroof,  kaca depan berlapis ganda untuk meredam suara, dan pengisian daya nirkabel 40W.

 

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