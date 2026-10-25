Telematika Bisa Tekan Biaya BBM Armada, Begini Cara Kerjanya

Tak hanya menghemat BBM, telematika juga membantu mendapatkan angka terkait penyebab kecelakaan.

BEKASI – Penggunaan bahan bakar menjadi salah satu komponen biaya operasional yang perlu diperhatikan perusahaan dengan armada kendaraan (fleet) dalam jumlah besar. Salah satu cara untuk menekan pengeluaran tersebut adalah memantau aktivitas kendaraan, termasuk durasi mesin menyala saat kendaraan berhenti (idle time).

Terlebih, kenaikan harga bahan bakar membuat efisiensi operasional semakin penting. Penggunaan teknologi telematika menjadi salah satu cara yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memantau aktivitas armada dan mengendalikan konsumsi BBM.

Wayman Anwar dari Telematics & IoT Division PT Sumber Mas Autorindo (SMA), mitra Geotab, menjelaskan bahwa durasi mesin menyala saat kendaraan tidak bergerak dapat menjadi salah satu sumber pemborosan bahan bakar.

Dalam simulasi yang dipaparkannya, Wayman menggunakan contoh perusahaan dengan 100 kendaraan bermesin diesel. Pemantauan idle time melalui telematika dinilai dapat membantu perusahaan mengendalikan penggunaan bahan bakar dengan menetapkan batas waktu dan memberikan notifikasi kepada pengemudi.

Menurut Wayman, pengendalian operasional tidak hanya berkaitan dengan konsumsi BBM, tetapi juga perilaku pengemudi yang berpengaruh terhadap keselamatan di jalan.

Sementara itu, Regional Account Manager Asia Tenggara Geotab, Adam Ahmad, mengatakan bahwa telematika dapat memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan, lingkungan jalan, serta perilaku pengemudi secara real-time.