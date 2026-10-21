BYD Atto 1 Generasi Kedua Meluncur, Harganya Lebih Murah Dibandingkan Versi 2025

BYD Atto 1 Generasi Kedua Meluncur, Harganya Lebih Murah Dibandingkan Versi 2025 (Car News China)

JAKARTA - BYD Seagull generasi kedua resmi meluncur dengan harga mulai dari USD9.800 atau sekitar Rp176 juta. Model baru yang juga dipasarkan dengan nama Atto 1 di Indonesia itu meluncur di China, Selasa (20/10/2026).

1. BYD Seagull Generasi Kedua

BYD Seagull ditawarkan dalam 5 varian. BYD Seagull varian Vitality Edition dibanderol USD 9.800 (sekitar Rp176 juta) dan Freedom Edition dibanderol USD10.900 (sekitar Rp195 juta).

Varian Ease dibanderol USD11.300 (sekitar Rp203 juta), Flight Edition dibanderol USD12.400 (sekitar Rp222 juta). Smart Edition yang merupakan varian tertinggi dibanderol USD14.900 (sekitar Rp267 juta).

Seagull generasi kedua ini lebih murah dibandingkan versi 2025 yang dibanderol mulai dari USD10.500 USD (sekitar Rp188 juta) untuk varian terendah.

2. Spesifikasi BYD Seagull Generasi Kedua

Hatchback ringkas ini memiliki panjang 4.205 mm, lebar 1.810 mm, dan tinggi 1.570 mm, dengan jarak sumbu roda (wheelbase) sepanjang 2.650 mm, melansir Car News China. Dibandingkan dengan model sebelumnya (3.780 mm × 1.715 mm × 1.540 mm dengan jarak sumbu roda 2.500 mm), generasi baru ini menawarkan kabin yang lebih lapang dan kini mampu menampung lima penumpang, bukan lagi empat.

Seagull terbaru 425 mm lebih panjang dan memiliki jarak sumbu roda yang lebih panjang 150 mm. Dimensinya mendekati ukuran BYD Dolphin. Kapasitas bagasi belakang mencapai 1.380 liter, sementara bagasi depan (frunk) yang baru menawarkan ruang sebesar 94 liter.

Interior BYD Seagull generasi kedua (Car News China)

BYD Seagull generasi kedua ditawarkan dalam 6 pilihan warna, yaitu Lime Green, Berry Pink, Cream White, Mango Orange, Ice Coconut Blue, dan Sesame Grey.

Pada bagian kabin, hatchback listrik ini memiliki layar headunit ukuran 15,6 inci dengan dukungan penuh dari DeepSeek AI.

Kini kursi pengemudi yang dapat diatur secara elektrik dalam 6 arah dan kursi penumpang depan yang dapat diatur secara elektrik dalam 4 arah. Pemanas dan ventilasi tiga tingkat untuk kedua kursi depan, serta fitur pijat dengan berbagai mode untuk pengemudi.

Pengisian daya ponsel nirkabel 50W, pencahayaan ambien 127 warna, dan sistem audio dengan 8 speaker.

Bagasi depan baru berkapasitas 94 liter dan ruang bagasi belakang yang dapat diperluas hingga 1.380 liter.

Unutk fitur keselamatannya, pada Seagull baru ini sudah tersemat sistem ADAS DiPilot 300 “God’s Eye” berbasis LiDAR. Sistem ini memungkinkan fitur-fitur canggih seperti City Navigation on Autopilot (CNOA), High-speed Navigation on Autopilot (HNOA), pengenalan lampu lalu lintas dengan penghitung mundur, serta penghindaran rintangan dalam berbagai skenario.