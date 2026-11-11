Tembus 503 Km/Jam, Yangwang U9 Xtreme Pecahkan Rekor Dunia Pakai Ban Giti

JAKARTA - Yangwang U9 Xtreme berhasil memecahkan rekor dunia dengan menembus kecepatan puncak hingga 503,17 km per jam. Ini melampaui rekor kecepatan tertinggi 498,22 km per jam, yang sebelumnya juga dicatatkan Yangwang U9X pada September 2025.

1. Pecahkan Rekor Dunia

Pencapaian tersebut diraih pada 1 November di lintasan pengujian tertutup Jalan Raya E11, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), dengan pembalap Marc Basseng di balik kemudi.

Rekor kecepatan terbaru dari Yangwang U9X, yang merupakan sub brand premium BYD ini telah diakui Federasi Otomotif Internasional (FIA) dan Guinness World Records untuk Highest Speed Achieved by a Production Car in a Single-Direction Run.

"Bahkan saat tim merayakan pencapaian 496,22 km/jam di Jerman tahun lalu, semua orang sudah langsung meninjau ulang data dan mendiskusikan cara membawa U9X ke tingkat yang lebih tinggi lagi," kata Executive Vice President BYD, Stella Li (Li Ke), dalam keterangan perusahaan, dikutip Rabu (11/11/2026).

"Kecepatan 503,17 km/jam adalah pencapaian yang luar biasa; hasil ini menempatkan tolok ukur performa tenaga listrik murni jauh di depan hingga sulit dijangkau oleh para pesaing,” ujarnya.

Yangwang U9X dibekali e⁴ Platform dan DiSus-X, serta empat motor listrik yang masing-masing mampu berputar hingga 30.000 rpm. Kombinasi keempat motor tersebut menghasilkan tenaga total lebih dari 3.000 Ps, dengan rasio tenaga terhadap bobot (power-to-weight ratio) mencapai 1.217 Ps/ton.

Pada pemecahan rekor kecepatan tertinggi ini, Yangwang U9X menggunakan ban GitiSport e.GTR2 Pro. Ban itu juga mendapatkan mendapatkan Guinness World Records pada kategori Highest Speed Achieved by Electric Vehicle Tyres. Pada kecepatan lebih dari 500 km/jam, kendaraan bergerak hampir 140 meter setiap detik.

Giti Tire bersama tim engineering Yangwang mengembangkan GitiSport e.GTR2 Pro, ban ultra-high-performance yang dirancang khusus untuk menghadapi akselerasi ekstrem, beban kendaraan yang tinggi, serta tekanan mekanis dan temperatur pada kecepatan sangat tinggi.

Salah satu inovasi adalah teknologi Anti-Standing Wave Structure, yang dirancang untuk mengurangi deformasi ban akibat putaran ekstrem sehingga membantu mempertahankan stabilitas struktur ban.