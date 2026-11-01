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Penjualan BYD Tembus 46 Ribu Unit hingga September 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |17:04 WIB
Penjualan BYD Tembus 46 Ribu Unit hingga September 2026, Ini Model Terlaris
Penjualan BYD Tembus 46 Ribu Unit hingga September 2026, Ini Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA -  BYD mencatatkan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 46.700 unit pada Januari-September 2026. Jumlah tersebut 37% dari pangsa pasar kendaraan new energy vehicle (NEV) di Indonesia. 

1. 46 Ribu Unit

BYD Atto 1 menjadi tulang punggung penjualan brand asal China itu di Indonesia. Sepanjang tahun ini hingga September, Atto 1 telah terdistribusi sebanyak 24.749 unit. 

BYD M6 menjadi model berikutnya dengan penjualan terbanyak. Sepanjang Januari-September 2026, BYD M6 EV  terdistribusi sebanyak 7.073 unit. Sementara BYD M6 DM terdistribusi sebanyak 5.121 unit. Total 12.194 unit M6 (EV dan DM) telah terdistribusi. 

BYD M6 EV rakitan lokal di GIIAS 2026
BYD M6 EV rakitan lokal di GIIAS 2026

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu pasar strategis bagi BYD dalam mendorong perkembangan mobilitas elektrifikasi secara global. Seiring meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap kendaraan energi baru, pihaknya melihat pentingnya memperluas akses terhadap teknologi dan pilihan kendaraan ke berbagai wilayah dengan karakter kebutuhan yang beragam. 

"Makassar memiliki posisi penting sebagai pusat aktivitas ekonomi di Indonesia Timur, sekaligus membuka peluang bagi BYD untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan mendukung perkembangan pasar kendaraan energi baru secara lebih luas," kata Eagle Zhao, dikutip Minggu (1/11/2026). 

 

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