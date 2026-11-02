Bolehkah Mencuci Ruang Mesin Mobil dengan Air? Ini Faktanya

Bolehkah Mencuci Ruang Mesin Mobil dengan Air? Ini Faktanya (Dok Toyota Astra)

JAKARTA - Bolehkah mencuci ruang mesin mobil dengan air? Hal ini akan diulas lebih lanjut dalam artikel.

1. Bolehkan Cuci Ruang Mesin Mobil?

Merawat kebersihan ruang mesin kerap menjadi langkah yang dilakukan pemilik kendaraan demi menjaga kondisi komponen tetap prima.

Namun, mencuci ruang mesin dengan menyiramkan air secara langsung ternyata tidak dianjurkan, terlebih pada mobil yang telah berumur.

Pada dasarnya, ruang mesin mobil boleh dicuci dengan air. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar komponen di dalamnya tidak mengalami kerusakan.

Lantas, bolehkah ruang mesin mobil dicuci dengan air? Berikut fakta dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pembersihan tidak justru merusak komponen di dalamnya, sebagaimana melansir laman Astra Toyota:

Mobil keluaran 2010 ke atas umumnya telah menggunakan konektor berstandar IP rating (Ingress Protection). Dengan standar tersebut, komponen seperti ECU, sensor, dan soket kabel dirancang tahan terhadap debu dan cipratan air, sehingga struktur kelistrikan mobil modern sebenarnya lebih tangguh dari yang dibayangkan.

Meski begitu, perlu dipahami bahwa peringkat IP67 tidak berarti komponen tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Ketahanan tersebut dirancang untuk menghadapi kondisi hujan, bukan terjangan jet washer. Dalam praktik di bengkel, banyak mobil yang rutin dicuci ruang mesinnya tanpa masalah, selama tidak ada komponen yang rusak atau terbuka.

Jika ingin membersihkan ruang mesin secara mandiri, ada langkah persiapan yang tidak boleh terlewat. Sebelum proses dimulai, tutupi seluruh komponen kelistrikan dengan plastik, atau setidaknya lindungi dari cipratan air. Jika terdapat kabel yang tidak terbungkus atau pelindungnya sudah terkelupas, segera balut kembali dengan isolasi. Pastikan pemasangannya rapi agar air tidak menyelinap masuk ke komponen yang dilindungi.

2. Langkah Cuci Mesin Mobil

Setelah memastikan seluruh komponen kelistrikan terlindungi dengan aman, ruang mesin dapat dicuci dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Siapkan water spray, lalu bilas ruang mesin seperti saat mencuci mobil pada umumnya.

Setelah disabuni, semprot bagian mesin dengan cairan degreaser sambil disikat secara lembut. Sikat gigi bekas atau engine brush dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini.