Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Mobil Listrik Wuling Kantongi TKDN 60 Persen, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:05 WIB
5 Mobil Listrik Wuling Kantongi TKDN 60 Persen, Ini Daftarnya
5 Mobil Listrik Wuling Kantongi TKDN 60 Persen, Ini Daftarnya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Lima model mobil listrik Wuling yang dipasarkan di Indonesia diklaim telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60 persen.

1. TKDN 60%

Kelima model tersebut adalah Binguo EV, Cloud EV, Darion EV, Eksion EV, dan Aira EV.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Wuling di Indonesia sejak awal hingga tercapainya TKDN sebesar 60% pada lima model kendaraan Wuling," kata Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana, Kamis (5/11/2026). 

Pencapaian ini, ia melanjutkan, menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif nasional, termasuk melalui pengembangan proses produksi dan perakitan baterai mobil listrik secara lokal. 

"Kami berharap upaya ini dapat memberikan nilai tambah bagi industri Tanah Air," ucapnya. 

Wuling Darion EV (Okezone)
Wuling Darion EV (Okezone)

Peningkatan TKDN menjadi bagian dari strategi jangka panjang Wuling di Indonesia secara bertahap. Hal ini didukung fasilitas manufaktur Wuling di Cikarang, mulai dari pengelasan (Body Shop), pengecatan (Paint Shop), perakitan (General Assembly), hingga pemeriksaan kualitas (Quality Check). Seluruh rangkaian proses manufaktur ini juga melibatkan tenaga kerja lokal.

Selain proses produksi secara lokal, Wuling sudah merakit baterai mobil listrik secara lokal. Hal ini turut mendukung kenaikan TKDN Wuling dari 40% menjadi 60%. 

Perakitan ini mencakup pemanfaatan komponen dalam negeri, seperti pengemasan baterai (packing), pelindung baterai (housing), dan rangkaian kabel (wiring and harness).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/15/3248964/wuling_eksion-TtYg_large.jpg
Wuling Eksion Punya Mode Berkendara Kustom yang Bisa Disesuaikan, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235741/wuling_mitra_ev-NRDy_large.jpg
Wuling Mitra EV Disulap Jadi Ambulans, Dilengkapi Peralatan Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/15/3229867/wuling_aira_ev-7uXT_large.jpg
Wuling Perkenalkan Aira EV, Siap Meluncur di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/15/3225418/wuling-kbir_large.jpg
Penjelasan Wuling soal Penumpukan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/15/3219930/wuling-njvY_large.jpg
Cara Wuling Pamerkan Eksion dan Darion, Angkat Tema Disney dan Marvel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/15/3218599/wuling_binguo_pro-8ZGx_large.jpg
Wuling Binguo Pro Raup 30 Ribu Pemesanan Jelang Diluncurkan Pekan Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement