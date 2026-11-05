5 Mobil Listrik Wuling Kantongi TKDN 60 Persen, Ini Daftarnya

5 Mobil Listrik Wuling Kantongi TKDN 60 Persen, Ini Daftarnya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Lima model mobil listrik Wuling yang dipasarkan di Indonesia diklaim telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60 persen.

1. TKDN 60%

Kelima model tersebut adalah Binguo EV, Cloud EV, Darion EV, Eksion EV, dan Aira EV.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Wuling di Indonesia sejak awal hingga tercapainya TKDN sebesar 60% pada lima model kendaraan Wuling," kata Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana, Kamis (5/11/2026).

Pencapaian ini, ia melanjutkan, menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif nasional, termasuk melalui pengembangan proses produksi dan perakitan baterai mobil listrik secara lokal.

"Kami berharap upaya ini dapat memberikan nilai tambah bagi industri Tanah Air," ucapnya.

Wuling Darion EV (Okezone)

Peningkatan TKDN menjadi bagian dari strategi jangka panjang Wuling di Indonesia secara bertahap. Hal ini didukung fasilitas manufaktur Wuling di Cikarang, mulai dari pengelasan (Body Shop), pengecatan (Paint Shop), perakitan (General Assembly), hingga pemeriksaan kualitas (Quality Check). Seluruh rangkaian proses manufaktur ini juga melibatkan tenaga kerja lokal.

Selain proses produksi secara lokal, Wuling sudah merakit baterai mobil listrik secara lokal. Hal ini turut mendukung kenaikan TKDN Wuling dari 40% menjadi 60%.

Perakitan ini mencakup pemanfaatan komponen dalam negeri, seperti pengemasan baterai (packing), pelindung baterai (housing), dan rangkaian kabel (wiring and harness).