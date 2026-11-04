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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Astra Auto Fest 2026 Digelar 13-15 November, Targetkan 11 Ribu Transaksi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:33 WIB
Astra Auto Fest 2026 Digelar 13-15 November, Targetkan 11 Ribu Transaksi
Astra Auto Fest 2026 Digelar 13-15 November, Targetkan 11 Ribu Transaksi (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Astra Auto Fest 2026 bakal digelar di Astra Biz Center, BSD Tangerang, pada 13-15 November. Transaksi pada Astra Auto Fest 2026 ditargetkan dapat menyamai tahun lalu. 

1. Target Transaksi

Astra Auto Fest 2026 bakal diikuti sejumlah perusahaan di grup tersebut, terutama dari lini otomotif. Sederet brand yang akan meramaikan adalah Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW Astra, UD Truck, hingga Astra Motor. 

"Kalau target transaksinya sih sebenarnya penting minimal sama seperti apa yang kita capai. Nah, kalau dari transaksi kita sendiri di tahun lalu itu lebih kurang 11 ribu transaksi," kata Project Director Astra Auto Fest 2026 sekaligus Chief Marketing Auto2000, Yagimin, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). 

Meski begitu, pihaknya tak hanya ingin mengejar target transaksi pada Astra Auto Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung hingga lebih dekat kepada konsumen. 

"Nah, rasanya sekali lagi ya transaksi mungkin menjadi tolak ukur gitu ya bahwa acara yang sukses itu sebenarnya transaksinya banyak. Tapi kalau belajar dari event-event yang sudah ada sebenarnya adalah kita kepingin mendapatkan awareness dari masyarakat. seberapa menarik, seberapa atraktif, dan juga seberapa penting acara itu di mata customer," tuturnya. 

Ajang ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan lini model terbaru, termasuk elektrifikasi, dari brand yang berada di naungan grup Astra. 

"Contohnya pada saat masyarakat banyak bertanya. Seperti apa sih produk hybrid, produk elektrifikasi, BEV dan juga produk baru, seperti FJ Cruiser, silakan datang coba dan rasakan," tuturnya. 

Total sebanyak 23 perusahaan Grup Astra akan meramaikan kegiatan ini. Astra Auto Fest 2026 akan memadukan hiburan, kuliner, komunitas, dan berbagai aktivitas untuk pengunjung.

 

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Topik Artikel :
Otomotif Astra Auto Fest Astra
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