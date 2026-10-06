Bocoran Spesifikasi BYD Atto 1 Generasi Baru, Pakai Penggerak Roda Belakang

JAKARTA - BYD Atto 1 generasi kedua hadir dengan sejumlah ubahan. Salah satu ubahan yang paling mencolok pada model yang dinamakan BYD Seagull secara global itu adalah kini menggunakan penggerak roda belakang (rear wheel drive/RWD).

1. BYD Atto 1 Generasi Kedua

BYD Atto 1 generasi kedua telah diperkenalkan di China. Generasi terbaru BYD Atto 1 itu hadir dengan sejumlah perubahan besar.

Media China, Autohome, melaporkan bocoran BYD Atto 1 generasi kedua saat pengajuan dokumen regulasi ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China serta sketsa desain eksterior sebelumnya.

Sketsa kabin yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan mobil berkapasitas lima penumpang ini meniadakan klaster instrumen konvensional. Pada saat yang sama, mobil yang baru diperlihatkan ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai sasis, drivetrain, dan perangkat keras kabin yang telah direvisi.

Melansir Car News China, foto-foto spy shot terbaru yang memperlihatkan mobil tersebut saat sesi pemotretan promosi juga memicu spekulasi. BYD Atto 1 terbaru varian dengan trim lebih tinggi mungkin akan mendukung teknologi Blade Battery generasi kedua dan Flash Charging dari BYD.

Namun, BYD belum mengumumkan angka atau durasi pengisian daya secara resmi.

BYD Atto 1 generasi kedua

2. Penggerak Roda Belakang

Atto 1 generasi pertama menggunakan motor 55 kW yang dipasang di depan untuk menggerakkan roda depan. Untuk generasi kedua, Autohome melaporkan unit penggerak dipindahkan ke poros belakang.

Data regulasi MIIT mengidentifikasi motor tersebut sebagai model TZ164XYB, yang diproduksi oleh Zhengzhou BYD Auto Co., Ltd., dengan tenaga sebesar 95 kW (127 hp). Output daya yang lebih tinggi ini meningkatkan kecepatan tertinggi Seagull menjadi 150 km/jam.

Perangkat keras sasis juga mengalami perubahan. Suspensi torsion beam di bagian belakang telah digantikan oleh sistem suspensi independen multi-link. Mobil ini juga menggunakan ban yang lebih lebar, yakni ukuran 205/60 R16 dengan pelek alloy 16 inci berdesain dual four-spoke. Ukurannya naik dari 165 mm dan 175 mm yang digunakan pada model sebelumnya.