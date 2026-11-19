Motor Listrik Ofero Carria 1 Meluncur, Dibekali 2 Baterai dan Diklaim Isi Daya 1 Jam

Motor listrik Oferio Carria 1 sudah meluncur dan siap meramaikan pasar (Foto: Oferio)

JAKARTA - Motor listrik buatan pabrikan Semarang, Ofero Caria 1 resmi meluncur di Indonesia. Motor listrik ini dibekali dua baterai dengan dukungan fitur pengisian cepat.

Carria 1 mengaspal dengan dibekali dua baterai dengan teknologi semi-solid lithium. Motor ini juga mendukung fitur pengisian cepat hingga 60A yang diklaim mampu mengisi penuh kedua baterai dalam waktu sekitar satu jam. Fasilitas pengisian cepat tersebut akan tersedia di sejumlah jaringan Ofero Store.

Dari sisi fungsionalitas, motor listrik ini memiliki bagasi berkapasitas 34 liter, dek kaki luas, pijakan kaki tambahan, jok memory foam, serta port USB untuk pengisian daya perangkat.

Fitur keselamatan dan pengendalian turut disematkan, di antaranya traction control system (TCS) untuk menjaga traksi ban, mode mundur, cruise control, serta automatic repair system (ARS).