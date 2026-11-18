VinFast Fokus Mobil Listrik, Tak Tertarik Pasarkan Mobil Hybrid?



NHA TRANG - Produsen asal Vietnam, VinFast, fokus untuk memasarkan mobil listrik. Hal ini didasari filosofi VinFast.

Kendaraan energi terbarukan yang dipasarkan di Indonesia tak hanya battery electric vehicle (BEV). Ada pula hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hingga range-extended electric vehicle (REEV). Hal ini semakin memberikan konsumen banyak pilihan mengenai kendaraan elektrifikasi.

Dengan semakin banyaknya brand yang memasarkan mobil hybrid, apakah VinFast tertarik ikut memasarkannya pula di Indonesia?

Terkait hal ini, CEO VinFast Asia Tapan Ghosh, menjelaskan filosofi pihaknya dalam memasarkan mobil listrik. Hal ini demi lingkungan yang lebih hijau.

Ia menjelaskan pada 2016, masih sedikit produsen memproduksi mobil listrik. Namun, pada 2021-2022, mobil listrik berkembang pesat secara global.

VinFast awalnya memasarkan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Namun, pada 2021, VinFast memutuskan berhenti memasarkan mobil bensin beralih fokus ke mobil listrik.

"Pada saat itu, kami memutuskan untuk menghentikan ICE. Sejak tahun 2016 sampai 2021, kami memiliki ICE," kata Tapan Ghosh saat diskusi Market Session di acara V-Creator All Stars Summit 2026, Nha Trang, Selasa (17/11/2026).