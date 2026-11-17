Tak Hanya Mobil Listrik, Vingroup Kini Rambah Teknologi Robot Humanoid

NHA TRANG — Perusahaan raksasa asal Vietnam, Vingroup, lewat VinFast tak hanya berfokus pada mobil dan motor listrik. Lewat anak usahanya, VinMotion, mereka juga mengembangkan robot humanoid berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pengembangan teknologi tersebut dilakukan melalui VinMotion, perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang robot humanoid dan physical AI. Kehadiran teknologi ini menggambarkan ekosistem bisnis Vingroup mulai merambah sektor robotika.

Robot humanoid VinMotion ini menarik perhatian jurnalis Okezone saat menghadiri undangan VinFast dalam acara V-Creator All Star Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam, pada 15-19 November 2026.

Saat memasuki lobi Vinpearl Resort Nha Trang, para jurnalis diperlihatkan robot humanoid yang mampu berinteraksi dengan pengunjung. Robot tersebut tidak hanya dikembangkan untuk kebutuhan industri, tetapi juga memiliki kemampuan memberikan pelayanan kepada manusia.

VinMotion merupakan entitas spesialis di bawah Vingroup. Meski berada dalam ekosistem teknologi yang sama dengan VinFast dan dikaitkan dengan kebutuhan industri otomotif, perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi robotika.

Pengembangan Robot Humanoid VinMotion

Pengembangan robot humanoid VinMotion dimulai melalui riset dan pengembangan robot multiguna. Pada 2025, perusahaan ini menciptakan prototipe robot bipedal pertamanya yang diberi nama Motion 1 dalam waktu relatif singkat.

Motion 1 kemudian diperkenalkan kepada publik, termasuk dalam acara peringatan hari ulang tahun Vingroup serta pameran kenegaraan.

Tidak hanya itu, robot tersebut juga mulai diintegrasikan ke lingkungan kerja nyata, seperti fasilitas manufaktur VinFast. Salah satu tugasnya adalah membantu mengangkut suku cadang dan mengerjakan pekerjaan repetitif.