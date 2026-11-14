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Robot Humanoid AgiBot Unjuk Kemampuan di Jakarta, Tampilkan Pencak Silat hingga Tari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |16:28 WIB
Robot Humanoid AgiBot Unjuk Kemampuan di Jakarta, Tampilkan Pencak Silat hingga Tari
Robot humanoid AgiBot siap digunakan di berbagai sektor di Indonesia.
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JAKARTA – Teknologi robot humanoid telah berkembang pesat dan mampu melakuikan berbagai aktivitas dan kegiatan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini terlihat dari demonstrasi robot humanoid AgiBot pada acara China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium di World Capital Tower, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam acara ini robot humanoid AgiBot yang menampilkan gerakan pencak silat dan tari, menunjukkan potensi teknologi robotika dan kecerdasan buatan (AI) dalam industri kreatif. Potensi ini tak hanya berlaku bagi industri kreatif, karena robot humanoid AgiBot ditenagai AI engine dan dapat dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai sektor bisnis.

Robot humanoid AgiBot menampilkan gerakan tari dalam demonstrasi di Jakarta.

Robot humanoid ini mampu berinteraksi secara natural dengan manusia, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi produk. Kemampuan ini membuat AgiBot dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, mulai dari resepsionis, layanan pelanggan (customer service), dan duta merek (brand ambassador), hingga tenaga edukasi dan pengisi pertunjukan tari (dance performer).

Selain robot humanoid, AgiBot juga juga menghadirkan lini robot industri. G2 Series merupakan lengan robotik (robotic arm) berpresisi tinggi yang dirancang untuk mendukung proses produksi dan otomasi. Sementara itu, D1 Max dapat dimanfaatkan untuk patroli dan inspeksi area guna mendukung kebutuhan keamanan. AgiBot juga memiliki robot anjing (robot dog) yang dapat digunakan sebagai atraksi dalam kegiatan hiburan, event, maupun aktivasi brand.

Denka Robotics selaku distributor AgiBot di Indonesia membuka kesempatan masyarakat untuk merasakan langsung kemampuan AgiBot melalui Showroom AgiBot Experience Zone beroperasi setiap Senin–Jumat pukul 09.00–17.00 WIB di World Capital Tower, Mega Kuningan, Jakarta.

 

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Topik Artikel :
robot AgiBot Robot Humanoid
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