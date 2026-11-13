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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Bensin Bisa Basi atau Kedaluwarsa?

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |15:52 WIB
Apakah Bensin Bisa Basi atau Kedaluwarsa?
Apakah Bensin Bisa Basi atau Kedaluwarsa? (Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Apakah bensin bisa basi atau kedaluwarsa? Pernahkah mendapati kendaraan sulit dihidupkan atau tersendat setelah lama tidak dipakai? Salah satu penyebabnya bisa jadi berasal dari bensin di dalam tangki yang sudah menurun kualitasnya. 

Anggapan bensin bisa basi akibat terlalu lama tidak digunakan ternyata ada benarnya. Dengan kata lain, fenomena bensin basi bukan sekadar mitos. 

Meski terdengar seperti bahan candaan, istilah “basi” sejatinya cukup tepat untuk menggambarkan menurunnya kualitas bahan bakar yang dibiarkan mengendap terlalu lama. Sama seperti produk lainnya, bahan bakar di dalam tangki kendaraan juga memiliki batas waktu pemakaian.

Lantas, apakah bensin bisa basi? Berikut penjelasannya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber: 

Melansir laman resmi Suzuki Indonesia, bensin basi atau kedaluwarsa merupakan kondisi ketika bahan bakar disimpan terlalu lama hingga kualitasnya menurun. Hal ini dapat terjadi akibat proses oksidasi, penguapan komponen bahan bakar, paparan panas, maupun kontaminasi zat lain.

Seiring waktu, perubahan komposisi kimia bensin dapat memengaruhi karakteristik dan kemampuannya untuk bekerja secara optimal di dalam mesin.

Penurunan kualitas bensin dapat diketahui melalui sejumlah parameter, seperti angka oktan atau RON, stabilitas oksidasi, kandungan getah purwa (gum), serta tekanan uap bahan bakar.

Berikut sejumlah penyebab bensin mengalami penurunan kualitas:

1. Penguapan Komponen Ringan dalam Bensin

Salah satu penyebab penurunan kualitas bensin adalah penyimpanan yang terlalu lama, terutama dalam wadah yang tidak tertutup rapat.

Bensin merupakan campuran berbagai senyawa hidrokarbon yang memiliki karakteristik penguapan berbeda. Ketika disimpan dalam wadah yang tidak kedap udara atau terpapar suhu tinggi, komponen hidrokarbon yang lebih ringan dapat menguap.

Penguapan tersebut menyebabkan perubahan komposisi bahan bakar. Akibatnya, karakteristik penguapan dan kemampuan bensin untuk terbakar secara optimal di dalam mesin dapat mengalami perubahan.

2. Oksidasi dan Pembentukan Getah Purwa (Gum)

Penyimpanan bensin dalam waktu lama juga dapat memicu proses oksidasi, yakni reaksi antara komponen bahan bakar dan oksigen di udara.

Penelitian Nur Ahadiat dan Djainuddin Semar yang diterbitkan dalam jurnal LEMIGAS berjudul The Influence of Olefin Content in Gasoline Against Deposit Build Up on Intake Valve of Motor Bike Engine menjelaskan bahwa senyawa olefin dalam bensin memiliki stabilitas yang relatif rendah.

Senyawa tersebut dapat mengalami reaksi yang menghasilkan getah purwa (gum). Jika terbentuk dalam jumlah tertentu, endapan ini berpotensi menumpuk pada katup masuk (intake valve) maupun ujung nosel sistem injeksi bahan bakar.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Energies pada 2017 berjudul Properties of Gasoline Stored in Various Containers juga menemukan penyimpanan bensin dapat menyebabkan perubahan komposisi hidrokarbon, penurunan tekanan uap, serta peningkatan kandungan gum akibat proses oksidasi.

 

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Topik Artikel :
Tips Otomotif Tips bensin BBM
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