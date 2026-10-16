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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengapa Ambulans Jarang Terlihat Isi Bensin? Ini Alasannya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |16:44 WIB
Mengapa Ambulans Jarang Terlihat Isi Bensin? Ini Alasannya
Mengapa Ambulans Jarang Terlihat Isi Bensin? Ini Alasannya (Dok Okezone)
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JAKARTA - Mengapa ambulans jarang terlihat isi bensin? Hal ini mungkin menjadi pertanyaan untuk sebagian orang. 

Ambulans kerap melaju dengan kencang membelah kemacetan. Dengan sirine yang meraung nyaring, kendaraan ini diprioritaskan untuk mendapatkan jalan. 

Tak heran, sebab ambulans adalah satu bagian penting dari pelayanan kesehatan sekaligus Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), tempat setiap detik bisa menentukan nasib pasien.

1. Mengapa Ambulans Jarang Terlihat Isi Bensin?

Namun, ada satu pemandangan yang justru jarang ditemui yakni ambulans yang berhenti mengisi bahan bakar di SPBU. Pertanyaan sederhana ini pun memancing rasa penasaran, lalu melahirkan berbagai dugaan di kalangan masyarakat.

Ternyata, ada alasan mengapa ambulans nyaris tak pernah tampak mengantre di SPBU. Berdasarkan standar opersional prosedur (SOP) terkait pelayanan ambulans darurat dinas kesehatan dan rumah sakit dari Kemenkes, kendaraan penyelamat ini sebenarnya tetap mengisi bahan bakar di SPBU. Namun, waktunya kerap dipilih saat malam hari, ketika antrean sudah lengang. Hal ini untuk meminimalkan waktu tanggap (response time).

Alasan lainnya adalah para sopir atau penanggung jawab ambulans lazimnya langsung mengisi tangki hingga penuh. Alasannya masuk akal: ketika panggilan darurat datang, ambulans bisa langsung tancap gas tanpa dibayangi kekhawatiran kehabisan bensin di tengah jalan.

 

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Topik Artikel :
isi bensin BBM Ambulans
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