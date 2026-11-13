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Penjualan Motor Naik hingga Tembus 5,02 Juta Unit, Segini Target FIF Group di IMOS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |15:43 WIB
Penjualan Motor Naik hingga Tembus 5,02 Juta Unit, Segini Target FIF Group di IMOS 2026
Penjualan Motor Naik hingga Tembus 5,02 Juta Unit, Segini Target FIF Group di IMOS 2026 (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Penjualan sepeda motor masih menunjukkan tren positif di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini. Penjualan sepeda motor secara nasional pada tahun ini tumbuh hingga 3 persen. 

1. Penjualan Motor Naik

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor domestik pada Januari-September 2026 mencapai 5,02 juta unit. Jumlah itu naik 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

"Kondisi perekonomian masih diwarnai dengan berbagai dinamika. Namun demikian, industri otomotif khususnya roda dua masih menunjukkan kinerja yang  positif," kata Chief Marketing Officer FIF Group, Daniel Hartono, di Jakarta, dikutip Jumat (13/11/2026). 

Ia menilai, pertumbuhan ini menunjukkan sepeda motor masih menjadi andalan di masyarakat.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi andalan daripada masyarakat, baik untuk mobilitas sehari-hari maupun untuk menunjang kegiatan berusaha," katanya. 

Pada tahun ini, AISI menargetkan penjualan sepeda motor bisa mencapai 6,5 juta unit. Dengan melihat tren positif tahun ini, Daniel Hartono yakin target tersebut bisa tercapai. 

"Dengan dukungan pemangku kepentingan, kami optimis tren positif ini terus berjalan hingga akhir tahun 2026," ujarnya. 

Pada akhir tahun ini, pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) kembali digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November 2026. Pameran ini diharapkan dapat menggenjot penjualan sepeda motor pada akhir tahun. 

"Dalam rangka mendukung mencapai target nasional tersebut, kami dari FIF Group kembali hadir sebagai platform sponsor untuk keenam kalinya di IMOS 2026," ujarnya. 

 

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