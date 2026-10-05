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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Honda Vario Lintasi 6.000 Paku, Pecahkan Rekor MURI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |16:34 WIB
Motor Honda Vario Lintasi 6.000 Paku, Pecahkan Rekor MURI
Motor Honda Vario Lintasi 6.000 Paku, Pecahkan Rekor MURI (Ist)
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JAKARTA - Sepeda motor Honda Vario berhasil melintasi papan rintangan yang dipenuhi 6 ribu paku. Aksi tersebut sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

1. Lindas 6 Ribu Paku

Pengujian dilakukan dengan melintasi papan yang telah dipasangi ribuan paku. Rekor MURI kemudian tercipta untuk kategori berkendara motor melewati papan rintangan dengan paku terbanyak.

Sebelum melintasi lintasan, ban sepeda motor terlebih dahulu diisi cairan penambal ban M-One Super Tyre Sealant sebanyak 650 mililiter. Cairan tersebut kemudian dibiarkan menyebar ke bagian dalam ban sebelum sepeda motor digunakan untuk pengujian. Ban yang telah diberi cairan mampu melewati papan berisi 6.000 paku selama pengujian berlangsung.

Setelah melewati lintasan, terdapat sejumlah titik tusukan pada ban. Namun, tekanan ban masih dapat dipertahankan setelah cairan bekerja pada bagian dalam ban dan menutup sejumlah titik kebocoran.

Content creator Willy Salim turut mencoba langsung pengujian tersebut. Ia menggunakan Honda Vario untuk melintasi papan yang dipenuhi 6.000 paku.

“Saya penasaran untuk mencoba performa M-One di 6.000 paku,” kata Willy Salim, dikutip Senin (5/10/2026).

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Topik Artikel :
Otomotif Motor Sepeda Motor
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