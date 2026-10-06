3 Daftar Motor bebek yang Ramah dan Cocok untuk Mahasiswa

3 Daftar Motor bebek yang Ramah dan Cocok untuk Mahasiswa (Dok AHM)

JAKARTA - Tiga daftar motor bebek yang ramah dan cocok untuk mahasiswa bakal diulas dalam artikel. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan sehingga motor bebek bisa menjadi alternatif sebagai alat transportasi.

Faktor tersebut biasanya meliputi harganya yang terjangkau, konsumsi bahan bakar yang irit, desain, layanan purnajual, hingga kenyamanan berkendara.

Dengan berbagai pertimbangan itu, berikut 4 motor bebek bebek yang ramah dan cocok untuk mahasiswa, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (6/10/2026):

1. Honda Supra X 125 FI

Motor bebek Honda ini dibekali mesin berkapasitas 124,89 cc 4-langkah SOHC silinder tunggal. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga 10,1 PS pada 8 ribu RPM hingga torsi 9,30 Nm pada 4 ribu RPM.

Honda Supra X 125 FI menggunakan cakram hidrolik pada bagian depan dan belakang. Kapasitas tangkinya mencapai 4 liter.

Untuk harganya, Honda Supra X 125 FI dibanderol Rp21,5 juta.

2. Yamaha Jupiter Z1

Yamaha Jupiter adalah motor bebek yang sudah lama eksis di Indonesia. Motor bebek ini terus dipasarkan dengan mengalami perubahan dalam rentang beberapa tahun.

Yamaha Jupiter Z1 menggunakan mesin berkapasitas 113,7 cc air cooled 4-stroke, SOHC. Di atas kertas, motor bebek ini mampu memuntahkan tenaga hingga 7,4 kW pada 7.750 RPM dengan toris maksimal 9,8 Nm pada 6.750 RPM.

Yamaha Jupiter Z1 menggunakan single disc brake pada rem depan dan drum brake pada rem belakang. Kapasitas tangkinya mencapai 4,1 liter.

Untuk harganya, Yamaha Jupiter Z1 dibanderol Rp22,589 juta. Banderol itu adalah harga rekomendasi on the road (OTR) Jakarta.