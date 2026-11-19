VinFast Siapkan VF5 Baru di Indonesia, VF2 Bakal Menyusul?

NHA TRANG - Produsen asal Vietnam, VinFast, memasarkan mobil listrik compact VF2 di pasar lokal. "Adik" dari VF3 ini apakah juga bakal masuk ke Indonesia?

CEO VinFast Asia, Tapan Ghosh, menjelaskan terkait hal ini. Ia memaparkan, VinFast memiliki beragam model. Mulai dari VF2 hingga VF9.

Redaksi Okezone berkesempatan melihat line up lengkap VinFast tersebut saat diundang untuk menghadiri V-Creator All Stars Summit 2026 di Nha Trang, pada 15-19 November 2026. Tampak beberapa model yang belum dipasarkan di Indonesia, seperti VF2, VF8, VF9, serta model dari dari sub brand premium VinFast, Lac Hong.

Diketahui, ada beberapa brand di Indonesia yang memasarkan mobil listrik dengan dimensi compact. Model tersebut bisa dibilang diterima dengan baik di Tanah Air lantaran menyasar segmen entry level. Dengan adanya VF2, apakah juga bakal dipasarkan di Indonesia?

"Terdapat banyak produk di Vietnam yang Anda sudah melihat. Kami menunjukkan produk-produk, mulai dari VF2 di satu sisi, kemudian VF9 di sisi lain," kata Tapan, dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menyebut, pihaknya akan meluncurkan beberapa model di Indonesia. Namun, ia tak memastikan apakah VF2 termasuk salah satunya.