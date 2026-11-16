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Pasar Motor Listrik Indonesia Belum Sekencang Mobil Listrik, VinFast Ungkap Penyebabnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:14 WIB
Pasar Motor Listrik Indonesia Belum Sekencang Mobil Listrik, VinFast Ungkap Penyebabnya
Motor Listrik VinFast (foto: Okezone/Erha)
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NHA TRANG - Pasar mobil listrik di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Namun, hal ini sedikit berbeda dengan motor listrik.

Berdasarkan data, pasar mobil listrik meningkat dari 0,99 persen pada 2022 menjadi 16,88 persen hingga Agustus 2026.  Pertumbuhan mobil listrik jauh lebih pesat dibandingkan motor listrik di Indonesia. 

Sementara itu, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aismoli) penjualan motor listrik cenderung turun. Pada 2024, penjualan motor listrik sebanyak 78 ribu unit. Jumlah itu kemudian turun tipis menjadi 77 ribu unit pada 2025. Hingga Agustus 2026, dari data Aismoli terungkap penjualan motor listrik sebesar 18 ribu.

Hal ini tampaknya berbanding lurus dengan tidak adanya insentif dari pemerintah untuk sepeda motor listrik. Sebelumnya, pada 2024, pemerintah sempat memberikan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik. Namun, insentif itu tidak dilanjutkan pada 2025 dan 2026.

CEO VinFast e-Motorcycle Indonesia, Yordania Satriadi, mengungkapkan hal yang menjadi kendala masyarakat untuk beralih ke motor listrik.

"Konsumen masih bertanya-tanya. Range anxiety yang paling pertama kan?" ujarnya di Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam, Senin (16/11/2026).

Jarak tempuh masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia untuk beralih ke motor listrik. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya menyiapkan ekosistem untuk motor listrik berupa swap station.

"Tahun ini ketika VinFast masuk dengan ekosistemnya, yang memberikan kemudahan konsumen, selain bisa charge di rumah, kalau mereka butuh range lebih jauh, mereka bisa swipe. Jadi marketnya udah mulai bergerak," tutur Yordan.

 

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