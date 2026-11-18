Penjualan Mobil di China Turun 27% Jadi 1,6 Juta Unit, Ekspor Naik 68,5%

JAKARTA - Pertumbuhan manufaktur otomotif Chkna melambat menjadi 0,9% pada Oktober 2026. Ini adalah angka paling rendah sejak 2022. Hal ini disebabkan turunnya permintaan domestik, meskipun ekspor meningkat.

Sementara penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil pada Oktober 2026 turun 27,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, ekspor melonjak hingga 68,5%.

Melansir Car News China, Rabu (18/11/2026), menurut data Biro Statistik Nasional yang dirilis pada 16 November, China memproduksi sekitar 3 juta kendaraan pada bulan Oktober, turun 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Bloomberg melaporkan, kenaikan nilai tambah manufaktur otomotif sebesar 0,9% tersebut merupakan yang paling lambat sejak gangguan pandemi Covid pada 2022.

Data produksi juga menunjukkan kesenjangan yang kian lebar antara kendaraan energi baru (new energy vehicles/NEV, yang mencakup BEV dan PHEV) dengan segmen pasar lainnya. Produksi NEV naik 17,1% menjadi sekitar 2 juta unit pada Oktober, bahkan di saat total produksi kendaraan secara keseluruhan justru menurun.

Selama sepuluh bulan pertama tahun 2024, China memproduksi 26,4 juta kendaraan atau turun 4,1% dengan 14,5 juta di antaranya merupakan NEV, yang mencatat kenaikan 12,7%.

Berdasarkan data dari Asosiasi Mobil Penumpang China (CPCA) yang dipantau China EV DataTracker, penjualan ritel mobil penumpang domestik mencapai 1,6 juta unit pada Oktober. Angka ini meningkat 1,5% dibandingkan September. Namun, jumlah tersebut turun 27,1% dibandingkan Oktober 2025. Secara kumulatif, sepanjang Januari–Oktober, penjualan ritel turun 22,3% menjadi hampir 15 juta kendaraan.

Di sisi lain, pangsa pasar NEV naik. Hal ini mengindikasikan penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) di China turun tajam hanya 534.000 kendaraan ICE yang terjual pada Oktober. Jumlah itu turun 44% secara tahunan (year on year). Dalam sepuluh bulan pertama tahun 2026, sebanyak 6,1 juta kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) terjual, turun 32,5% secara tahunan.