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10 Brand Mobil Terlaris Oktober 2026, BYD Tempel Toyota dan Daihatsu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |17:29 WIB
10 Brand Mobil Terlaris Oktober 2026, BYD Tempel Toyota dan Daihatsu
10 Brand Mobil Terlaris Oktober 2026, BYD Tempel Toyota dan Daihatsu (Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Toyota masih menjadi brand mobil terlaris di Indonesia pada Oktober 2026. Daihatsu juga masih terus mengikuti Toyota di posisi dua. Sementara BYD menyodok ke posisi tiga besar brand terlaris pada Oktober 2026. 

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Oktober 2026 penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota mencapai 23.551 unit. Distribusi mobil Toyota pada Oktober 2026 unggul jauh dibandingkan merek lainnya. 

Posisi dua tetap dihuni Daihatsu. Penjualan wholesales brand tersebut sebanyak 10.772 unit. 

Sementara posisi tiga dihuni BYD. Brand asal China itu mampu mencatatkan penjualan wholesales 6.639 unit pada Oktober 2026. Ini membuat BYD menjadi brand asal China terlaris pada Oktober 2026. 

Meski begitu, penjualan BYD tak terlalu beda jauh dengan brand asal Jepang, Suzuki, yang telah lama hadir di Tanah Air. Suzuki mencatatkan wholesales 6.104 unit. 

Posisi lima dan enam ditempati Mitsubishi Fuso dengan wholesales 5.145 unit dan Mitsubishi Motors 3.739 unit. Posisi berikutnya dihuni Hino dengan wholesales 3.536 unit. 

Jaecoo berada di urutan kedelapan dengan 3.514 unit. Penjualan brand asal China itu lebih tinggi dibandingkan Honda yang mencatatkan wholesales 3.478 unit. Honda yang biasa menghuni posisi lima besar brand terlaris, terlempar ke urutan sembilan. 

1. 10 Brand Terlaris 

Berikut daftar 10 brand terlaris pada Oktober 2026: 

Wholesales

Toyota: 23.551 unit
Daihatsu: 10.772 unit
BYD: 6.639 unit
Suzuki: 6.104 unit
Mitsubishi Fuso: 5.145 unit
Mitsubishi Motors: 3.739 unit
Hino: 3.536 unit
Jaecoo: 3.514 unit
Honda: 3.478 unit
Isuzu: 3.119 unit

Retail Sales

Toyota: 23.382 unit
Daihatsu: 12.095 unit
BYD: 6.355 unit
Suzuki: 6.284 unit
Mitsubishi Fuso: 5.145 unit
Honda: 4.228 unit
Mitsubishi Motors: 4.013 unit
Jaecoo: 3.521 unit
Hino: 3.030 unit
Isuzu: 2.899 unit

 

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