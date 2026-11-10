10 Brand Mobil Terlaris Oktober 2026, BYD Tempel Toyota dan Daihatsu

JAKARTA - Toyota masih menjadi brand mobil terlaris di Indonesia pada Oktober 2026. Daihatsu juga masih terus mengikuti Toyota di posisi dua. Sementara BYD menyodok ke posisi tiga besar brand terlaris pada Oktober 2026.

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Oktober 2026 penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota mencapai 23.551 unit. Distribusi mobil Toyota pada Oktober 2026 unggul jauh dibandingkan merek lainnya.

Posisi dua tetap dihuni Daihatsu. Penjualan wholesales brand tersebut sebanyak 10.772 unit.

Sementara posisi tiga dihuni BYD. Brand asal China itu mampu mencatatkan penjualan wholesales 6.639 unit pada Oktober 2026. Ini membuat BYD menjadi brand asal China terlaris pada Oktober 2026.

Meski begitu, penjualan BYD tak terlalu beda jauh dengan brand asal Jepang, Suzuki, yang telah lama hadir di Tanah Air. Suzuki mencatatkan wholesales 6.104 unit.

Posisi lima dan enam ditempati Mitsubishi Fuso dengan wholesales 5.145 unit dan Mitsubishi Motors 3.739 unit. Posisi berikutnya dihuni Hino dengan wholesales 3.536 unit.

Jaecoo berada di urutan kedelapan dengan 3.514 unit. Penjualan brand asal China itu lebih tinggi dibandingkan Honda yang mencatatkan wholesales 3.478 unit. Honda yang biasa menghuni posisi lima besar brand terlaris, terlempar ke urutan sembilan.

1. 10 Brand Terlaris

Berikut daftar 10 brand terlaris pada Oktober 2026:

Wholesales

Toyota: 23.551 unit

Daihatsu: 10.772 unit

BYD: 6.639 unit

Suzuki: 6.104 unit

Mitsubishi Fuso: 5.145 unit

Mitsubishi Motors: 3.739 unit

Hino: 3.536 unit

Jaecoo: 3.514 unit

Honda: 3.478 unit

Isuzu: 3.119 unit

Retail Sales

Toyota: 23.382 unit

Daihatsu: 12.095 unit

BYD: 6.355 unit

Suzuki: 6.284 unit

Mitsubishi Fuso: 5.145 unit

Honda: 4.228 unit

Mitsubishi Motors: 4.013 unit

Jaecoo: 3.521 unit

Hino: 3.030 unit

Isuzu: 2.899 unit