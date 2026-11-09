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Penjualan Mobil Oktober 2026 Naik 10%, Tembus 81.482 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |17:50 WIB
Penjualan Mobil Oktober 2026 Naik 10%, Tembus 81.482 Unit
Penjualan Mobil Oktober 2026 Naik 10%, Tembus 81.482 Unit (Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil di Indonesia pada Oktober 2026 mencapai 81.482 unit. Jumlah itu naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya. 

1. Penjualan Oktober 2026 Naik

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan wholesales Oktober 2026 naik 2,4% dibandingkan September 2026 sebesar 79.538 unit. 

Wholasales pada Oktober 2026 juga naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan pada Oktober 2026 naik 10% dibandingkan Oktober 2025 sebanyak 74.051 unit. 

Pertumbuhan juga terjadi pada penjualan ritel (diler ke konsumen). Pada Oktober 2026, penjualan ritel tembus 82.429 unit. Jumlah itu naik 1.186 unit alias 1,5% dibandingkan September 2026 sebanak 81.243 unit.

Dibandingkan tahun lalu, penjualan ritel Oktober 2026 naik 10,5% atau 7.844 unit. Pada Oktober 2025, penjualan ritel nasional sebanyak 74.585 unit. 

Sementara itu, sepanjang periode Januari-Oktober 2026, penjualan wholesales sebesar 760.476 unit. Jumlah itu tumbuh 125.020 unit atau sekitar 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Penjualan ritel pada Januari-Oktober 2026 sebesar 758.653 unit. Jumlah itu tumbuh 98.142 unit atau naik sekitar 14,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 

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