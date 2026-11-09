Ini Perbedaan Inspeksi Mobil Listrik, Hybrid, dan ICE Bekas

JAKARTA - Dalam beberapa tahun belakangan mobil elektrifikasi semakin diminati. Kini, unit bekasnya juga sudah mulai beredar di pasaran.

Mobil listrik bekas bisa menjadi alternatif di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) serta biaya operasional yang relatif lebih murah.

Jika tertartik membeli mobil listrik bekas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut hal yang perlu diperhatikan ketika hendak membeli mobil listrik ataupun hybrid bekas:

1. Cek Kesehatan Baterai dan Sistem Penggerak Listrik

Salah satu aspek utama dalam pemeriksaan mobil listrik bekas adalah kondisi baterai traksi, yaitu komponen yang menyimpan energi untuk menggerakkan kendaraan. Kondisi baterai dapat mempengaruhi jarak tempuh dan kemampuan kendaraan dalam menyimpan serta menyalurkan energi.

Calon pembeli sebaiknya tidak hanya mengandalkan indikator baterai pada dasbor. Pemeriksaan diagnostik dapat membantu mengevaluasi parameter yang tersedia, termasuk State of Health (SOH), tegangan, suhu, serta keseimbangan antarsel baterai apabila didukung sistem kendaraan dan perangkat diagnostik yang digunakan.

Selain baterai, sistem pendinginan, port dan kabel pengisian daya, motor listrik, inverter, serta sistem kelistrikan tegangan tinggi juga perlu diperiksa. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan karena tidak semua masalah dapat diketahui melalui pemeriksaan visual atau test drive singkat.

Sementara itu, jika tertarik pada mobil hybrid bekas, jenis teknologi yang digunakan juga penting untuk dipahami. Hybrid konvensional, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan mild hybrid memiliki konfigurasi sistem penggerak yang berbeda sehingga pemeriksaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kendaraan.

Perhatikan pula riwayat perawatan serta kondisi komponen kendaraan lainnya. Mobil listrik bekas yang tidak diperiksa secara menyeluruh berisiko memiliki kerusakan tersembunyi, seperti gangguan pada sistem elektronik, sensor keselamatan, atau kerusakan akibat bekas kecelakaan dan banjir.

Hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Pasalnya, jika membeli mobil listrik bekas tanpa pemeriksaan, bisa saja timbul masalah di kemudian hari.

1. Biaya Perbaikan Bengkak

Masalah pada komponen kendaraan yang tidak terdeteksi sejak awal bisa menimbulkan pengeluaran tambahan. Konsumen mungkin harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan atau penggantian komponen yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

2. Riwayat Perawatan Tak jelas

Mobil bekas yang tidak memiliki catatan servis lengkap membuat calon pembeli sulit mengetahui bagaimana kendaraan dirawat oleh pemilik sebelumnya. Misalnya, apakah pernah mengalami kerusakan, perbaikan besar, atau penggantian komponen penting.