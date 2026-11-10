Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Dorong Penjualan Mobil pada Akhir Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:45 WIB
Pameran GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Dorong Penjualan Mobil pada Akhir Tahun
Pameran GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Dorong Penjualan Mobil pada Akhir Tahun (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 untuk pertama kalinya digelar secara serentak di 10 kota. Pameran ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan mobil pada akhir tahun. 

1. Dorong Penjualan Akhir Tahun

GAW yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 20-29 November 2026 akan menjadi pembuka. Selanjutnya, pameran tersebut digelar secara serentak di 9 kota lainnya pada 25-29 November 2026. 

Kehadiran Gaikindo Auto Week 2026 secara serentak di 10 kota menjadi strategi Gaikindo untuk memberikan dorongan penjualan kendaraan secara maksimal sekaligus menjaga gairah pasar otomotif nasional. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo),  Putu Juli Ardika, mengungkapkan pameran otomotif pada akhir tahun ini untuk mempertemukan konsumen secara langsung dengan produsen otomotif melalui berbagai penawaran.

“Penyelenggaraan Permata Bank Gaikindo Auto Week 2026 di 10 kota merupakan upaya kami untuk menciptakan wadah interaksi langsung antara industri otomotif dan masyarakat," kata Putu di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).  

"Kami percaya, langkah strategis ini dapat memicu dorongan penjualan yang masif dan memberikan kontribusi nyata bagi catatan penjualan otomotif nasional,” ujar Putu.

Lebih dari 65 merek otomotif meramaikan pameran GAW di ICE BSD Tangerang. Di antaranya terdapat sederet merek kendaraan roda empat, seperti BAIC, BAW, Bentley, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, Danza, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, ICAR, Jeep, Jetour, KIA, Lepas, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Omoda Jaecoo, Polytron, Porsche, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, X-Peng, dan Zeekr. 

Segmen kendaraan roda dua juga hadir membawa model-model terkini. Selain itu, lebih dari 30 merek industri pendukung otomotif mulai dari suku cadang, aksesoris, audio, hingga produk care & lifestyle ikut meramaikan GAW 2026. 

Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty menegaskan antusiasmenya terhadap penyelenggaraan di Jakarta yang dikemas sebagai perayaan otomotif lengkap di akhir tahun. 

“Gaikindo Auto Week Jakarta 2026 bukan sekadar pameran kendaraan, melainkan sebuah perayaan bagi para pecinta otomotif. Kami ingin menghadirkan momen terbaik bagi masyarakat untuk menikmati keseruan dunia otomotif sekaligus mendapatkan kesempatan bertransaksi kendaraan dengan penawaran terbaik,” ujar Anton.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/15/3253048//penjualan_mobil-AHi9_large.jpg
Penjualan Mobil Oktober 2026 Naik 10%, Tembus 81.482 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/15/3252100//pevs_2026-vUVR_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan PEVS 2026, BYD Atto 1 hingga Honda CUV e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/15/3250506//iims_garage_balikpapan-53mg_large.jpg
IIMS Garage Balikpapan Raup Transaksi Rp52 Miliar, Dihadiri 14 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/15/3249721//pevs_2025-vZso_large.jpg
Pameran Kendaraan Listrik PEVS Digelar 29 Oktober-1 November 2026, Diramaikan 38 Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/15/3247261//toyota-yC71_large.jpeg
10 Merek Mobil Terlaris September 2026: Toyota Teratas, BYD Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/15/3246982//llustrasi-73GT_large.jpg
Penjualan Mobil di Indonesia pada September 2026 Turun Tipis Jadi 79.540 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement