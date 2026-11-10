Pameran GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Dorong Penjualan Mobil pada Akhir Tahun

Pameran GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Dorong Penjualan Mobil pada Akhir Tahun (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 untuk pertama kalinya digelar secara serentak di 10 kota. Pameran ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan mobil pada akhir tahun.

1. Dorong Penjualan Akhir Tahun

GAW yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 20-29 November 2026 akan menjadi pembuka. Selanjutnya, pameran tersebut digelar secara serentak di 9 kota lainnya pada 25-29 November 2026.

Kehadiran Gaikindo Auto Week 2026 secara serentak di 10 kota menjadi strategi Gaikindo untuk memberikan dorongan penjualan kendaraan secara maksimal sekaligus menjaga gairah pasar otomotif nasional. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, mengungkapkan pameran otomotif pada akhir tahun ini untuk mempertemukan konsumen secara langsung dengan produsen otomotif melalui berbagai penawaran.

“Penyelenggaraan Permata Bank Gaikindo Auto Week 2026 di 10 kota merupakan upaya kami untuk menciptakan wadah interaksi langsung antara industri otomotif dan masyarakat," kata Putu di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).

"Kami percaya, langkah strategis ini dapat memicu dorongan penjualan yang masif dan memberikan kontribusi nyata bagi catatan penjualan otomotif nasional,” ujar Putu.

Lebih dari 65 merek otomotif meramaikan pameran GAW di ICE BSD Tangerang. Di antaranya terdapat sederet merek kendaraan roda empat, seperti BAIC, BAW, Bentley, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, Danza, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, ICAR, Jeep, Jetour, KIA, Lepas, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Omoda Jaecoo, Polytron, Porsche, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, X-Peng, dan Zeekr.

Segmen kendaraan roda dua juga hadir membawa model-model terkini. Selain itu, lebih dari 30 merek industri pendukung otomotif mulai dari suku cadang, aksesoris, audio, hingga produk care & lifestyle ikut meramaikan GAW 2026.

Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty menegaskan antusiasmenya terhadap penyelenggaraan di Jakarta yang dikemas sebagai perayaan otomotif lengkap di akhir tahun.

“Gaikindo Auto Week Jakarta 2026 bukan sekadar pameran kendaraan, melainkan sebuah perayaan bagi para pecinta otomotif. Kami ingin menghadirkan momen terbaik bagi masyarakat untuk menikmati keseruan dunia otomotif sekaligus mendapatkan kesempatan bertransaksi kendaraan dengan penawaran terbaik,” ujar Anton.