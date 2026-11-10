Kalimantan Jadi Pasar Potensial, Mitsubishi Triton dan Toyota Hilux Jadi Incaran

Kalimantan Jadi Pasar Potensial, Mitsubishi Triton dan Toyota Hilux Jadi Incaran (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pasar kendaraan double cabin. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah serta aktivitas industri di Pulau Borneo tersebut, terutama sektor pertambangan dan perkebunan.

1. Potensi Pasar di Kalimantan

Kondisi tersebut membuat kendaraan double cabin memiliki pasar tersendiri di Kalimantan, terutama untuk menunjang kebutuhan operasional yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

Melihat potensi tersebut, PT Balai Lelang Asta Nara Jaya (AUKSI) menjalin kerja sama dengan PT Transkon Jaya Tbk untuk menggelar lelang kendaraan double cabin di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis AUKSI dalam memperluas jangkauan jaringan penjualan di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Balikpapan dan sekitarnya yang memiliki potensi pasar serta antusiasme tinggi terhadap kebutuhan kendaraan operasional," ujar Director Commercial AUKSI, Tantu Agung, Selasa (10/11/2026).

"Kolaborasi ini juga menegaskan komitmen AUKSI dalam menghadirkan pengalaman lelang yang aman, transparan, dan efisien bagi konsumen korporasi maupun ritel. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan fleksibilitas dan manfaat lebih," lanjutnya.

2. Mitsubishi Triton hingga Toyota Hilux

Sejumlah kendaraan double cabin ditawarkan dalam lelang tersebut. Model yang tersedia di antaranya Mitsubishi Triton HDX DC, Mitsubishi Triton GLS DC, Toyota Hilux DC E, hingga Isuzu D-Max DC.

Lelang ini menjadi salah satu cara untuk melepas kendaraan operasional perusahaan secara transparan sekaligus mengoptimalkan nilai jual kembali. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari proses peremajaan armada perusahaan tersebut.

Lelang mobil (Dok)

Proses pelelangan menggunakan sistem hybrid. Calon peserta yang mengincari double cabin itu dapat memantau dan mengajukan penawaran untuk unit pilihan secara online melalui aplikasi AUKSI.

Selain itu, calon pembeli juga berkesempatan melihat kondisi fisik kendaraan secara langsung di tiga lokasi pool, yakni Head Office Transkon Balikpapan, PJHI, dan Stadion Balikpapan.