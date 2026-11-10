Bisa Bikin Mesin Cepat Rusak, Kenali Ciri-Ciri Oli Palsu

JAKARTA - Oli palsu masih ditemukan di pasaran. Masyarakat diminta lebih hati-hati dalam memilih oli kendaraan. Pasalnya, penggunaan oli palsu dapat berakibat fatal.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur harga murah saat membeli oli. Penggunaan oli yang tidak sesuai spesifikasi maupun produk palsu berpotensi memengaruhi kinerja mesin dan menimbulkan biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari.

"Kami mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan praktik pemalsuan pelumas yang terjadi akhir-akhir ini. Peredaran produk palsu bukan hanya merugikan konsumen dan pemilik merek, tetapi juga dapat menimbulkan risiko bagi kendaraan karena kualitas dan standar produk yang digunakan tidak dapat dipastikan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants, Rika Gresia Wahyudi, dikutip Selasa (10/11/2026).

"Pengungkapan kasus seperti ini menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen," ujarnya.

Dampak Oli Palsu

Oli memiliki fungsi penting untuk melindungi komponen mesin dari gesekan dan keausan, sekaligus membantu menjaga kebersihan dan suhu kerja mesin. Produk palsu tidak dapat dipastikan memiliki formulasi, kandungan aditif, maupun standar mutu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Akibatnya, penggunaan oli yang kualitasnya tidak terjamin dapat meningkatkan risiko keausan pada komponen mesin, terbentuknya endapan, hingga mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan performa kendaraan dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada komponen mesin.

Kenali Oli Palsu

Oli palsu tidak selalu mudah dikenali hanya dengan melihat warna, mencium aroma, atau merasakan tingkat kekentalannya. Untuk memastikan komposisi dan performa suatu oli, diperlukan pengujian yang lebih menyeluruh.