Pakai Gadget saat Naik Motor Bisa Bikin Celaka, Ini 5 Cara Aman Menggunakannya

JAKARTA - Pengendara sepeda motor tak boleh kehilangan fokus saat berkendara. Kelengahan sedikit saja bisa berakibat fatal.

1. Bahaya Gunakan Gadget saat Berkendara

Tak sedikit ditemukan pengendara motor menggunakan gadget. Namun, penggunaan gadget jangan berbarengan saat sedang sedang stop and go lantaran jalan raya bukan tempat yang pas untuk multitasking. Terlebih ketika satu tangan memegang setang dan perhatian justru tertuju pada layar.

Secara aturan, pentingnya menjaga konsentrasi tertuang dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Penggunaan gadget yang dibenarkan saat naik motor (Dok Wahana Honda)

Penggunaan gadget ketika sepeda motor sedang berjalan sudah pasti dapat memecah konsentrasi karena perhatian pengendara terbagi. Aktivitas seperti membaca pesan, membalas chat, mengecek notifikasi, mengganti musik, membuka media sosial, hingga mengambil foto atau video membuat pengendara harus membagi perhatian antara layar dan kondisi jalan.

Padahal, situasi lalu lintas dapat berubah dalam hitungan detik saja. Kendaraan di depan dapat mengerem mendadak, kendaraan lain berpindah jalur, pejalan kaki menyeberang, ataupun terdapat kondisi jalan yang membutuhkan respons cepat. Ketika perhatian pengendara sedang tertuju pada gadget, peluang terlambat melakukan manuver yang tepat menjadi semakin besar.

“Penggunaan gadget saat berkendara membuat konsentrasi pengendara terpecah. Ketika mata dan pikiran tertuju pada layar, pengendara bisa kehilangan kesempatan untuk melihat atau merespons kondisi di depan. Kecelakaan akibat distraksi seperti ini memang sangat berisiko, karena sering kali terjadi hanya dalam hitungan detik,” ujar Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati (WMS), Agus Sani, Rabu (26/8/20206).