6 Perbedaan CBS dan ABS pada Motor, Mana yang Lebih Aman?

6 Perbedaan CBS dan ABS pada Motor, Mana yang Lebih Aman? (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - CBS (combi brake system) memiliki perbedaan mencolok dengan ABS (anti-lock braking system) pada sepeda motor. Artikel ini akan mengulas mengenai perbedaan CBS dan ABS pada motor.

CBS dan ABS hadir dengan pendekatan yang berbeda dalam membantu pengendara menghentikan laju kendaraan dengan lebih aman. Secara sederhana, CBS dan ABS sama-sama dirancang untuk meningkatkan performa pengereman, tapi filosofi kerjanya tidaklah sama.

CBS lebih fokus pada kemudahan distribusi tenaga rem ke kedua roda, sementara ABS hadir sebagai teknologi pencegah penguncian roda saat pengereman mendadak. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Berikut perbedaan CBS dan ABS pada sepeda motor, melansir laman Suzuki, Kamis (18/6/2026):

1. Cara Kerja

Sistem ini bekerja dengan prinsip pengereman terintegrasi. Ketika pengendara menarik tuas rem belakang, CBS otomatis akan mengaktifkan sebagian tekanan rem ke roda depan.

Beberapa varian CBS juga bekerja sebaliknya. Saat tuas depan ditarik, rem belakang ikut bekerja. Hasilnya, kedua roda mendapatkan porsi pengereman yang lebih seimbang tanpa pengendara perlu mengoperasikan kedua tuas secara terpisah.

Ini sangat membantu terutama bagi pengendara yang belum terbiasa dengan teknik pengereman ideal.

Berbeda dengan CBS, ABS menggunakan teknologi elektronik yang lebih canggih. Sistem ini dilengkapi sensor kecepatan di setiap roda yang terus memantau putaran roda.

Saat pengendara rem mendadak dan sensor mendeteksi adanya roda yang hampir berhenti berputar (terkunci), modul kontrol ABS akan segera mengurangi tekanan rem pada roda tersebut secara otomatis, lalu meningkatkannya kembali, berulang kali dalam hitungan milidetik.

Efek yang dirasakan adalah getaran pada tuas atau pedal rem sebagai tanda bahwa ABS sedang aktif bekerja mencegah selip.

2. Tujuan Keamanan

Tujuan utama CBS adalah untuk membantu pengendara mendapatkan distribusi pengereman yang optimal antara roda depan dan belakang secara otomatis.

Dengan begitu, risiko motor oleng atau tergelincir karena pengereman yang tidak seimbang dapat diminimalkan.

CBS dirancang untuk membuat pengereman terasa lebih stabil dan mudah, terutama bagi pengendara pemula atau mereka yang sering berkendara di perkotaan dengan kecepatan sedang.

Sementara itu, ABS memiliki tujuan keamanan yang lebih spesifik, yaitu mencegah roda terkunci sepenuhnya saat pengereman keras atau mendadak.

Ketika roda terkunci, motor akan kehilangan traksi dan pengendara pun kehilangan kemampuan untuk mengubah arah kendaraan.

Dengan ABS, pengendara tetap bisa membelokkan motor sambil melakukan pengereman darurat, misalnya untuk menghindari lubang yang tiba-tiba muncul di depan.