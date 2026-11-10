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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Penyebab Chery Indonesia Recall Omoda 5

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:51 WIB
Ini Penyebab Chery Indonesia Recall Omoda 5
Ini Penyebab Chery Indonesia Recall Omoda 5 (Dok Okezone)
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JAKARTA - Chery Indonesia memutuskan penarikan kembali (recall) terhadap Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin (internal combustion engince/ICE) dengan nomor rangka kendaraan tertentu. Recall ini terkait ditemukannya potensi ketidaksesuaian pada pengelasan komponen sumbu roda belakang (rear axle beam) yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan. 

1. Chery Indonesia Recall Omoda 5

Hal ini sebagaimana hasil temuan dari Chery global terhadap Omoda 5 yang dipasarkan di luar Indonesia. Setelah melalui koordinasi dan evaluasi bersama tim teknis Chery global, Chery Indonesia memulai program ini untuk memeriksa kendaraan dengan sistem suspensi belakang torsion beam dan melakukan penggantian apabila diperlukan.

Pemilik kendaraan dapat memeriksa secara langsung dan realtime dengan mengecek nomor rangka kendaraan di situs resmi Chery. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Chery untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan konsumen, sesuai standar produk dan layanan yang ditetapkan perusahaan.

Hingga saat ini, Chery Indonesia belum menerima laporan insiden terkait sistem suspensi belakang torsion beam dari konsumen Omoda 5 di Indonesia. Namun, Chery tetap mengambil langkah preventif.

“Program ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Chery di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan purnajual, serta memastikan setiap konsumen mendapatkan penanganan yang tepat dan transparan,” ujar Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, Selasa (10/11/2026). 

Melalui program ini, kendaraan yang termasuk dalam cakupan recall akan menjalani pemeriksaan di bengkel resmi Chery. Jika diperlukan, pembaruan atau penggantian komponen akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan teknis tanpa biaya bagi konsumen. Proses pemeriksaan dan penanganan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua jam di bengkel resmi Chery, tergantung kondisi kendaraan dan hasil pemeriksaan teknis.

 

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