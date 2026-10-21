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Chery Kini Mulai Rambah Motor Listrik, Desainnya Mirip Yamaha

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |14:56 WIB
Chery Kini Mulai Rambah Motor Listrik, Desainnya Mirip Yamaha
Chery Kini Mulai Rambah Motor Listrik, Desainnya Mirip Yamaha (Car News China)
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JAKARTA - Produsen otomotif China, Chery, kini mulai merambah sepeda motor. Desain motor Chery tersebut mirip dengan model Yamaha. 

Melansir Car News China, Rabu (21/10/2026), Chery telah mendapatkan persetujuan untuk sebuah moped listrik yang desainnya meniru model Yamaha. Produk ini tercantum dalam katalog terbaru yang dirilis Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China. 

Moped listrik tiruan semacam ini umumnya menyasar pasar kelas bawah di China dengan harga jual sekitar USD300 atau sekitar Rp5,3 juta. Produk ini diperkirakan menjadi langkah awal Chery dalam merambah segmen kendaraan roda dua, sejalan dengan dipamerkannya sepeda motor berteknologi extended-range electric vehicle (EREV) oleh perusahaan tersebut dalam sebuah acara teknologi internal baru-baru ini.

Motor Tiruan Chery

Dokumen MIIT memperlihatkan sebuah motor listrik berdesain  dek rata yang sederhana, dilengkapi motor penggerak pada roda belakang. Tampilannya sangat mirip dengan lini motor Yamaha Vino, yang biasanya menggunakan mesin 150 cc, bukan sistem penggerak listrik (EV).

Motor listrik ini tampaknya bukan murni kreasi Chery. Hal ini mengingat model serupa telah beredar di pasar Tiongkok selama hampir dua dekade. Para produsen moped listrik—baik berskala besar maupun kecil—sudah terbiasa berbagi komponen dan bodi kendaraan, serta sering menggunakan hub motor dan baterai asam timbal untuk menekan biaya produksi.

Sepeda motor tiruan semacam ini bahkan dapat ditemukan secara daring di berbagai situs belanja China dengan harga sekitar 2.000 yuan (300 USD). Pembeli akan mendapatkan unit lengkap dengan kapasitas baterai di bawah 2 kWh, yang menawarkan jarak tempuh sekitar 50 km.

Dulu, moped listrik tiruan sempat mendominasi pasar kendaraan roda dua di China, dengan banyaknya pilihan model yang menyerupai Honda Zoomer, Yamaha Jog, hingga Vespa. Namun, kemunculan merek-merek kelas atas—seperti Niu, Segway-Ninebot (yang didukung oleh Xiaomi), dan Zeeho dari CFMOTO—telah memaksa produsen motor tiruan ini untuk lebih fokus pada segmen pasar yang lebih terjangkau.

Buka Jalan Motor EREV

Hingga saat ini, Chery belum mengumumkan harga maupun spesifikasi teknis untuk moped listrik terbarunya tersebut. Sumber-sumber dari China berspekulasi bahwa sepeda motor baru ini mungkin dapat membantu produsen otomotif tersebut beradaptasi dengan produksi kendaraan roda dua, sekaligus memanfaatkan produk berbiaya rendah untuk mengoptimalkan lini perakitan mereka.

 

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Topik Artikel :
motor Chery motor listrik Chery
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