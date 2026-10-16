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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Bakal Diuji Tempuh Jarak hingga 180 km Tanpa Isi Daya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |16:40 WIB
Motor Listrik Bakal Diuji Tempuh Jarak hingga 180 km Tanpa Isi Daya
Motor Listrik Bakal Diuji Tempuh Jarak hingga 180 km Tanpa Isi Daya (Dok)
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JAKARTA - Jarak tempuh masih menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, termasuk motor listrik. Jarak tempuh ini bisa memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berkendara. 

1. Uji Jarak Tempuh

Motor listrik baru Yadea yakni GT80 diklaim memiliki jarak tempuh lebih dari 180 km. Motor listrik ini menawarkan jarak tempuh hingga 120 km dengan baterai standar 72V 50Ah. Melalui opsi baterai tambahan 30Ah, kapasitas meningkat menjadi 72V 80Ah dengan jangkauan maksimal hingga 190 km berdasarkan pengujian WMTC.

Untuk dapur pacunya, Yadea GT80 memiliki motor berdaya puncak 5.000 W. Di atas kertas, GT80 mampu mencapai kecepatan maksimum 90 km/jam. 

GT80 dilengkapi rem cakram pada roda depan dan belakang, serta Combi Brake System (CBS) yang membantu mendistribusikan pengereman untuk mendukung kontrol dan stabilitas saat memperlambat kendaraan. 

Secara dimensi, Yadea GT80 memiliki panjang 1.966 mm, lebar 713 mm, dan tinggi 1.333 mm. 

Sementara suspensi hidraulis depan-belakang membantu meredam getaran di jalan tidak rata. Ban berukuran 100/90-12 di depan dan 120/80-12 di belakang mendukung cengkeraman serta kestabilan selama berkendara. 

Dengan klaim jarak tempuh hingga 190 km dalam satu kali pengisian daya penuh, Yadea GT80 bakal diuji jalan untuk membuktikan klaim itu, berdasarkan keterangan perusahaan, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, brand asal China ini telah menguji OSTA P dan VELAX U melaju hingga melampaui 150 kilometer. Kedua motor listrik itu diuji dari wilayah Braga, Bandung, menuju kawasan Warung Jambu, Bogor. Kedua kendaraan menempuh rute yang melewati Kota Baru Parahyangan, Cianjur, Sasak Rajamandala, hingga Puncak. 

 

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