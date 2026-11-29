Jarak Tempuh Lepas L8 PHEV Tembus 1.300 Km, Ini Spesifikasinya

TANGERANG – Lepas L8 PHEV menawarkan jarak tempuh kombinasi lebih dari 1.300 kilometer (km) dengan mengandalkan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). SUV ini menggabungkan mesin bensin turbo dengan motor listrik.

1. Dibekali Teknologi PHEV

Lepas 8 PHEV dibekali mesin 1.5T yang dipadukan dengan motor listrik. Sistem tersebut didukung baterai berkapasitas 18,4 kWh.

Dengan konfigurasi tersebut, Lepas L8 PHEV diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 km dalam mode listrik berdasarkan standar WLTC. Sementara itu, ketika mesin bensin dan motor listrik bekerja bersama, jarak tempuh kombinasi kendaraan ini diklaim lebih dari 1.300 km.

Teknologi PHEV memungkinkan kendaraan menggunakan tenaga listrik untuk perjalanan tertentu sekaligus memanfaatkan mesin bensin ketika membutuhkan jarak tempuh lebih jauh. Pengguna memiliki pilihan sumber energi sesuai kebutuhan perjalanan.

Lepas L8 (Okezone)

“Bagi kami, kendaraan bukan hanya tentang bagaimana seseorang mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana teknologi di dalamnya dapat memberikan nilai lebih bagi kehidupan penggunanya. Melalui LEPAS L8 PHEV, kami ingin menghadirkan fleksibilitas yang memungkinkan pengguna menikmati lebih banyak aktivitas,” ujar Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, dikutip Minggu (29/11/2026).

Selain kemampuan jarak tempuh, LEPAS L8 PHEV juga dibekali teknologi vehicle to load (V2L) dan vehicle to vehicle (V2V). Kedua fitur tersebut memungkinkan kendaraan menyalurkan energi listrik dengan keluaran daya 2,2–6,6 kW.

Melalui V2L, energi dari kendaraan dapat digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik eksternal yang kompatibel. Sementara V2V memungkinkan penyaluran energi ke kendaraan lain yang kompatibel.

Dari aspek keselamatan, Lepas L8 PHEV telah meraih rating 5 bintang Euro NCAP 2026. Dalam penilaian tersebut, kendaraan ini mencatatkan skor 87 persen pada aspek Crash Protection dan 95 persen pada Post Crash Safety.