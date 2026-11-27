Bedah Spesifikasi BYD Titan 7 DM, SUV 7 Penumpang Bertenaga Buas

TANGERANG - BYD Titan 7 DM (dual mode) menjadi salah satu pilihan SUV elektrifikasi yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Mobil yang meramaikan segmen High SUV ini memiliki konfigurasi tujuh penumpang dengan tenaga maksimum mencapai 489 PS pada varian tertingginya.

1. BYD Titan7

BYD menghadirkan Titan 7 DM dalam dua varian, yakni Premium dengan teknologi DM-i dan Performance yang mengusung DM-p. Keduanya memiliki karakter berbeda, mulai dari efisiensi untuk penggunaan sehari-hari hingga performa yang lebih bertenaga dengan sistem penggerak semua roda (AWD).

Teknologi Dual Mode (DM) yang digunakan mengintegrasikan tenaga listrik dan mesin bensin dalam satu sistem. Melalui teknologi ini, kendaraan dapat memanfaatkan tenaga listrik untuk aktivitas harian, sekaligus mengandalkan mesin bensin untuk mendukung perjalanan jarak jauh.

Pada varian Performance DM-p, Titan 7 DM dibekali mesin 1.500 cc turbo yang menghasilkan tenaga maksimum 110 kW atau 150 PS. Mesin tersebut bekerja bersama motor listrik dengan total tenaga maksimum 360 kW atau 489 PS dan torsi puncak 630 Nm.

Sistem penggerak AWD turut mendukung distribusi tenaga ke roda untuk membantu menjaga traksi dan stabilitas kendaraan.

Sementara itu, varian Premium DM-i lebih mengutamakan efisiensi dan kenyamanan. BYD membedakan karakter kedua varian tersebut melalui konfigurasi teknologi dan fitur berkendara yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

2. Jarak Tempuh Listrik hingga 155 Km

Dari sisi baterai, kedua varian Titan 7 DM menggunakan BYD Blade Battery dengan kapasitas berbeda.

Varian Performance DM-p memiliki baterai berkapasitas 35,6 kWh. Berdasarkan pengujian NEDC, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 155 kilometer menggunakan tenaga listrik.

Adapun varian Premium DM-i menggunakan baterai berkapasitas 26,6 kWh dengan jarak tempuh listrik murni hingga 110 kilometer berdasarkan standar pengujian yang sama.

Teknologi DM memungkinkan sistem penggerak menyesuaikan penggunaan tenaga listrik dan mesin bensin berdasarkan kondisi perjalanan. Ketika daya baterai rendah, mesin dapat menghasilkan listrik untuk menggerakkan motor listrik sekaligus mengisi baterai.

Sebagai SUV dengan konfigurasi tujuh penumpang, Titan 7 DM juga memiliki sejumlah fitur untuk menunjang kemampuan berkendara di berbagai kondisi jalan.

Pada varian Premium, tersedia empat mode berkendara, yakni ECO, Normal, Sport, dan Racing. Varian ini juga dilengkapi Snow Terrain Mode.

Sementara itu, varian Performance memiliki delapan mode berkendara, termasuk tiga mode untuk medan tertentu, yaitu Mountain, Muddy, dan Sand.

Kedua varian memiliki ground clearance 205 mm dan diklaim mampu melewati genangan air hingga kedalaman 600 mm. Khusus varian AWD, terdapat fitur Leopard U-Turn yang membantu pengemudi bermanuver di jalan sempit maupun ruang parkir terbatas.