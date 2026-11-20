BYD Titan 7 DM Meluncur, Dibanderol Mulai Rp639 Juta

TANGERANG - BYD Titan 7 DM-p resmi meluncur di Indonesia pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten. SUV boxy tersebut dibanderol mulai dari Rp639 juta.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menjelaskan diluncurkannya model tersebut di Indonesia.

"SUV bukan sekadar kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi partner untuk berbagai kebutuhan dan perjalanan, baik bersama keluarga maupun dalam aktivitas sehari-hari," kata Luther di arena GAW 2026, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, konsumen masih dihadapkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari biaya bahan bakar, khususnya diesel yang semakin menjadi perhatian, hingga kebutuhan akan kendaraan dengan teknologi yang lebih canggih.

"Kami melihat masih ada ruang untuk menghadirkan standar baru di segmen SUV, di mana ketangguhan tidak harus mengorbankan efisiensi, dan performa dapat berjalan beriringan dengan kenyamanan serta kecanggihan teknologi. Melalui BYD TiTAN 7 DM, kami ingin menghadirkan pilihan yang memberikan lebih banyak nilai bagi konsumen Indonesia” ujar Luther Panjaitan.

BYD Titan 7 Dual Mode Powerful (DM-p) menggunakan mesin dan motor listrik. SUV berteknologi plug in hybrid electric vehicle (PHEV) ini dibekali mesin 1.5T High Efficiency Engine yang menghasilkan tenaga maksimum 110 kW dan torsi 220 Nm. Sistem motor listriknya menghadirkan kombinasi tenaga hingga 300 kW dengan torsi maksimum 630 Nm.