Keran Pemesanan Hyundai Neira Dibuka, Harga Mulai Rp388 Juta

Hyundai membuka pemesanan untuk Neira dengan harga mulai Rp388 juta (Foto: Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

JAKARTA - Keran pemesanan SUV listrik Hyundai Neira pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November. Hyundai Neira dapat dipesan dengan banderol harga mulai dari Rp388 juta.

Hyundai Neira merupakan SUV dengan konfigurasi 3 baris. Model tersebut dibanderol mulai dari Rp388 hingga 448 juta untuk 1.000 konsumen pertama.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee, menjelaskan pihaknya meyakini masa depan mobilitas tidak hanya ditentukan teknologi.

"Tetapi juga oleh bagaimana kami meningkatkan kehidupan masyarakat, membangun kepercayaan, dan bertumbuh bersama pelanggan serta komunitas. Hari ini menjadi langkah penting berikutnya dalam perjalanan tersebut seiring dibukanya pre-booking Neira," ucap Kenny di arena GAW 2026, Jumat (20/11/2026).

Hyundai Neira ditawarkan dalam tiga varian. Ketiga varian itu adalah Essential, Style, dan Prime. Hyundai Neira dibekali sejumlah fitur, seperti blind spot view monitor, bluelink, hingga front parking distance warning.

Sementara pada bagian kabin tersemat 12.3” TFT LCD Cluster Integrated Display serta BOSE Premium Audio System dengan 8 speaker.