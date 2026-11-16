Pabrik BYD di Indonesia Pekerjakan 6 Ribu Orang, 30% Warga Subang

JAKARTA - Fasilitas Pabrik di BYD di Subang, Jawa Barat, mempekerjakan hampir 6 ribu tenaga kerja. Sebesar 90 persen di antaranya adalah pekerja lokal.

Dari keseluruhan tenaga kerja Indonesia tersebut, sekitar 80% berasal dari Jawa Barat, dengan kurang lebih 30% dari karyawan asal Jawa Barat berdomisili di wilayah Subang.

"Upaya ini juga diiringi dengan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan, pembekalan

keterampilan teknis, serta penerapan standar operasional dan kualitas manufaktur standar global," ujar Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, dikutip Senin (16/11/2026).

"BYD juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh pengalaman dan pelatihan internasional, termasuk melalui program pelatihan di kantor pusat kami di China," ucapnya.

Seiring dengan peningkatan aktivitas dan kapasitas produksi, fasilitas manufaktur BYD memiliki potensi untuk menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja ketika mencapai kapasitas penuhnya.