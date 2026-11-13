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Geser BYD Atto 1, Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Oktober 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |18:33 WIB
Geser BYD Atto 1, Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Oktober 2026
Geser BYD Atto 1, Toyota Kijang Innova Jadi Mobil Terlaris pada Oktober 2026 (Dok Okezone)
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JAKARTA - Toyota Kijang Innova series menjadi mobil terlaris pada Oktober 2026. Model ini menggeser BYD Atto 1 yang menjadi mobil terlaris pada September 2026. 

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), wholesales (distribusi dari pabrik ke diler) Kijang Innova, baik Reborn dan Zenix total sebanyak 4.543 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan September 2026 sebanyak 4.143 unit. 

Di tempat kedua, ada Atto 1. Mobil listrik entry level dari BYD ini terdistribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026. Jumlahnya turun dari September 2026 yang mencapai 4.840 unit. 

Posisi ketiga mobil terlaris pada Oktober 2026 adalah Daihatsu Gran Max pick up. Mobil kendaraan komersial ringan itu terdistribusi sebanyak 4.212 unit pada Oktober 2026. Jumlah itu naik tipis dibandingkan September 2026 sebanyak 4.145 unit. 

Posisi berikutnya ditempati Toyota Calya. Mobil low cost green car (LCGC) ini mencatatkan wholesales sebanyak 3.827 unit. Penjualan Toyota Calya naik dibandingkan September 2026 sebanyak 2.966 sehingga menggusur posisi Toyota Avanza dan Jaecoo J5 pada Oktober 2026. 

Sementara Toyota Avanza berada di urutan 5 atau turun 1 peringkat dibandingkan September 2026, dengan penjualan 3.552 unit. Jaecoo J5 berada di bawahnya dengan distribusi sebanyak 3.366 unit. 

Berikut daftar mobil terlaris pada Oktober 2026: 

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