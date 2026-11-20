Produksi Mobil Naik 16 Persen, Penjualan di Indonesia Tumbuh 20 Persen

Penjualan mobil di Indonesia tumbuh 20 persen seiring kenaikan jumlah produksi (Foto: Okezone/Tangguh Yudha)

TANGERANG - Industri otomotif nasional mencatatkan tren positif hingga Oktober 2026. Produksi kendaraan roda empat mencapai sekitar 1,1 juta unit atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil hingga Oktober 2026 juga naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Perindustrian (Menperin), Sarmuji mengatakan, kinerja positif tersebut juga tercermin dari penjualan mobil domestik yang mencapai 760.000 unit.

"Hingga Oktober 2026, produksi kendaraan roda empat mencapai sekitar 1,1 juta unit atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan domestiknya mencatatkan angka yang menggembirakan yaitu 760.000 unit atau tumbuh 20 persen," kata Sarmuji dalam pembukaan GAW di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Sementara itu, kinerja ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) tercatat sekitar 430.000 unit atau tumbuh 1 persen. Adapun ekspor kendaraan dalam bentuk terurai atau completely knocked down (CKD) mencapai 60.000 set atau meningkat 24 persen.

Menurutnya, pertumbuhan penjualan domestik tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif dalam negeri.

"Ini membuktikan kelas menengah kita terpelihara dengan baik dan tumbuh dengan baik. Kelas menengah adalah jembatan, kelas menengah adalah penggerak utama perekonomian kita. Kalau kelas menengah kita terjaga, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dan pembangunan ekonomi kita menunjukkan pada level yang sangat baik," ucapnya.

Sementara itu, peningkatan ekspor CKD menunjukkan industri otomotif nasional semakin terintegrasi dalam rantai pasok global.

Sarmuji pun mendorong para pelaku industri otomotif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis utama ekspor kendaraan. Dia menilai, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan peran dalam pasar otomotif internasional.

"Kami dari jajaran Kementerian Perindustrian setiap ketemu dengan industri otomotif, kami menyampaikan, kami minta mereka jadikanlah Indonesia sebagai basis utama ekspor," lanjutnya.