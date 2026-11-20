TANGERANG - Toyota Land Cruiser FJ dan Rush model terbaru resmi meluncur pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November 2026. Toyota Land Cruiser FJ dibanderol sekitar Rp800 juta.
Land Cruiser FJ
All New Land Cruiser FJ hadir sebagai entry point pada varian tersebut. All New Land Cruiser FJ ditawarkan dalam 2 varian, yaitu Land Cruiser FJ dan Land Cruiser FJ Adventure.
Land Cruiser FJ menampilkan karakter modern melalui penggunaan skid plate berwarna gelap dan lampu utama berbentuk kotak (square headlamp). Sementara Land Cruiser FJ Adventure dibekali lampu utama berbentuk bulat (circle headlamp), skid plate berwarna light gray, desain bumper khusus, serta aksen perak pada rear bumper dan step garnish.
All New Land Cruiser FJ tersedia dalam lima pilihan warna. Kelima warnanya adalah Smoky Blue, Oxide Bronze MC, Platinum White Pearl MC, Ash, dan Attitude Black MC.
Untuk harganya, All New Land Cruiser FJ 4x4 A/T dibanderol Rp835 juta. Sementara All New Land Cruiser FJ Adventure 4x4 A/T dibanderol Rp870 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.