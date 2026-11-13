Toyota Calya Bekas Masih Menarik untuk Keluarga, Harga Terjangkau dengan Kabin Tujuh Penumpang

Toyota Calya masih menjadi pilihan di pasar mobil bekas. (Foto: dok Ist)

JAKARTA - Toyota Calya masih menjadi salah satu pilihan di pasar mobil bekas bagi keluarga yang membutuhkan kendaraan tujuh penumpang dengan anggaran terbatas. Sejak diperkenalkan pada 2016, Low Cost Green Car (LCGC) ini menawarkan alternatif MPV dengan dimensi ringkas, mesin 1,2 liter, serta pilihan transmisi manual dan otomatis.

Di pasar bekas, Calya juga punya rentang pilihan yang cukup luas. Konsumen bisa mencari unit produksi awal dengan harga lebih rendah atau memilih keluaran lebih muda yang kondisinya relatif segar. Namun, meski sama-sama menawarkan tujuh kursi, ada beberapa kompromi yang perlu dipahami sebelum membeli.

Kabin Toyota Calya Cukup untuk Keluarga, tetapi Ada Kompromi di Baris Ketiga

Salah satu alasan Calya tetap diminati adalah konfigurasi tiga baris kursinya. Untuk keluarga dengan dua atau tiga anak, keberadaan baris ketiga memberikan fleksibilitas ketika harus bepergian bersama anggota keluarga lain.

Namun, Calya tetap merupakan MPV berukuran kompak. Ruang kaki baris ketiga tidak selapang Avanza atau Xpander, terutama jika digunakan orang dewasa dalam perjalanan jauh. Kapasitas bagasi juga terbatas ketika seluruh kursi digunakan.

Dari sisi mesin, Calya mengandalkan unit 1.197 cc empat silinder berkode 3NR-VE dengan tenaga 88 PS dan torsi 108 Nm. Mesin ini cukup untuk mobilitas sehari-hari, meski performanya tentu terasa lebih terbatas ketika mobil membawa tujuh penumpang beserta barang bawaan, terutama di jalan menanjak.

Karakter tersebut membuat Calya lebih cocok untuk keluarga yang mengutamakan kepraktisan dan efisiensi penggunaan dibanding performa.

Calya Tipe E dan G, Manual atau Otomatis Lebih Menarik?