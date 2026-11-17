BYD Gandeng Pertamina Uji Coba Terapkan Flash Charging di SPBU

JAKARTA — PT BYD Motor Indonesia bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk menjajaki penerapan teknologi flash charging BYD di Indonesia.

Dengan kerja sama ini, kedua pihak akan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan bakar Green Energy Station (GES) milik Pertamina. Kerja sama ini mencakup penjajakan integrasi teknologi serta uji coba untuk mengeksplorasi potensi penerapan perangkat flash charging BYD beserta fasilitas pendukungnya.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Shenzhen, China, pada 13 November 2026.

MoU ini ditandatangani Head of Flash Charging BYD Indonesia, Ubaedilah, dan Vice President PT Pertamina Patra Niaga, Edith Indra Triyadi. Prosesi ini disaksikan Direktur PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dan President Director BYD Indonesia, Eagle Zhao.

"Sejak memasuki pasar kendaraan penumpang Indonesia pada Januari 2024, BYD dan Denza telah mendapatkan kepercayaan dari total 123.000 pelanggan di Indonesia," kata Eagle Zhao, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Ia melanjutkan, kepercayaan ini semakin memperkuat komitmen pihaknya untuk tumbuh dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi pasar Indonesia.

"Kolaborasi antara BYD dan Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu langkah strategis BYD dalam mendukung pengembangan ekosistem mobilitas ramah lingkungan di masa depan," ujarnya.

Pihaknya berharap dapat mengintegrasikan teknologi Flash Charging BYD dengan keunggulan jaringan stasiun pengisian energi Pertamina.

"Melalui penjajakan integrasi teknologi dan uji coba bersama, kami ingin mengeksplorasi solusi pengisian daya yang lebih efisien dan praktis untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia," kata Eagle Zhao.

Sementara itu, Agung Wicaksono menyebut kerja sama ini sebagai langkah awal.