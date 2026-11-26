Daftar Lengkap 200 Mobil yang Bisa Dijajal di GAW 2026, Ada Model Terbaru!

TANGERANG - Lebih dari 200 unit mobil bisa dicoba pengunjung pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 Jakarta di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Mobil yang bisa dijajal lewat sesi test drive beragam modelnya, termasuk mobil-mobil baru.

Pilihan mobil test drive yang tersedia beragam, mulai dari mobil bermesin bensin, hybrid, hingga mobil listrik murni. Area test drive turut dilengkapi area water obstacle sehingga pengunjung bisa merasakan langsung ketangguhan dan keamanan mobil saat melintasi jalanan basah maupun tergenang air.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyampaikan fasilitas test drive selalu menjadi salah satu program yang paling ditunggu pengunjung untuk membantu menentukan pilihan kendaraan yang akan dibeli.

"Mencoba langsung rasa berkendara dan kenyamanan sebuah mobil adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat sebelum membeli. Karena itu, Gaikindo Auto Week Jakarta 2026 menyediakan lebih dari 200 unit mobil test drive dari 36 merek global, lengkap dengan lintasan water obstacle tahun ini," ujarnya di arena GAW Jakarta 2026, dikutip Kamis (26/11/2026).

"Kami berharap fasilitas ini dapat memberi pengalaman berkendara yang menyeluruh sekaligus membantu pengunjung menemukan mobil yang paling pas untuk keluarga maupun kebutuhan sehari-hari," ujar Anton.

Sebanyak lebih dari 200 unit yang bisa dijajal pengunjung itu berasal dark 36 merek otomotif. Berikut daftar lengkap mobil yang bisa dicoba di GAW 2026Jakarta:

BAIC : BJ-40 CKD, BJ-30 FWD, X-55 II - Prime dan BAIC T1

BAW : M8

BMW : X7 MSport New Profile, 330, X1 sDRIVE18i xLINE, X3 20 xDRIVE RHD dan 520i

BYD : Titan 7 DM, ATTO 1, M6 DM dan M6 EV 2